Турецкий депутат: «Ситуация изменилась, Россия больше не враг, а партнер»

22.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия не является врагом Турции – страны связывает много взаимовыгодных отношений, поэтому в конфликте между Украиной и РФ единственная роль Турции – быть посредником.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, президенты России и Турции даже «сверяли часы» перед недавней встречей лидера этой страны Реджепа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского.

«Конечно, у России есть свои интересы в регионе. Россия не хочет, чтобы Турция поддерживала территориальную целостность Украины и выступала против аннексии Крыма. Россия также не хочет, чтобы Турция поддерживала любую страну в регионе, в которой Анкара имеет свое влияние и играла какую-то важную региональную роль. Я думаю, что это вполне очевидно.

До встречи Зеленского с Эрдоганом Путин позвонил президенту Турции просто, чтобы оценить ситуацию, какая именно поддержка будет предоставляться Украине. С другой стороны, Турция также получила реакцию России на этот кризис и представление о том, каким он будет в дальнейшем, если Турция в него вмешается. Я думаю, что единственной ролью Турции в кризисе между Украиной и Россией может быть лишь посредничество.

У нас есть совместные интересы с Россией – мы работали в Сирии и Ливии. Конечно, мы взаимодействовали по разные стороны и не были союзниками. С другой стороны, у нас есть закупка оборонного ракетного комплекса С-400. Это также важно, поскольку после этого мы имели споры с США.

Также у нас есть экономические связи с Россией, туристический поток. Наши отношения имеют глубокие корни. Я не согласен с тем, что мы реагировали на проблемы, опираясь на предыдущий опыт. Ситуация в регионе изменилась и Россия, которую во времена Османской империи считали врагом, сейчас является партнером Турции», – заявил Йылмаз.