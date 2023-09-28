Турецкий фактор в Гагаузии стал проблемой для Санду

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Гагаузы стали угрозой режиму Санду после того, как обратились в сторону Турции, которая, в отличие от России, может стукнуть кулаком по столу и поддержать Гагаузию.

Об этом в эфире передачи «По фактам с Юлией Фёдоровой» сказал молдавский эксперт в сфере политики и права, бывший судья ЕСПЧ и экс-министр юстиции РМ Станислав Павловский.

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«Госпожа Евгения Гуцул, ставшая башканом Гагаузии и члены её команды имеют хорошие контакты с властями Турецкой Республики. Мы видели, какое раздражение у правящего режима вызвала поездка госпожи Гуцул в Турцию. Они поняли, в чём заключается опасность для их партии», – отметил эксперт.

По его словам, Турция – это не Россия, чьё влияние на молдавскую политику сведено к минимуму.

«Раньше гагаузов обвиняли, что они пятая колонна Кремля, говорят на русском языке и тому подобное. Сейчас гагаузы начали разговаривать на турецком языке, на котором правящая элита Молдовы не понимает ни единого слова, даже элементарные выражения, когда много гагаузов отучились в Турции и владеют литературным турецким языком. Вот в чём опасность для властей Молдовы – в том, что Турция может один раз стукнуть кулаком по столу и заявить о своих исторических и других правах. Гагаузы становятся реальной оппозицией», – подчеркнул эксперт.

Слова Павловского перекликаются с мнением российского эксперта Павла Данилина:

«Россию перестали бояться на мировой арене. И так будет продолжаться, пока Россия не начнёт серьёзно относиться к военным действиям, которые она проводит на территории Украины с целью ликвидации нацистского режима в этой стране».