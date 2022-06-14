Турецкий гамбит. Американцы хоронят Грецию, как Украину

Новости Украины

Игры США, направленные на сплочение союзников по НАТО в деле поддержки Украины, приводит на деле к обратному эффекту и к возможности военных конфликтов между ними самими, в том числе в Восточном Средиземноморье. Речь идет о новом витке противостояния между Грецией и Турцией, к которому руку приложили как раз сами американцы.

Очевидно, что Реджеп Таип Эрдоган посчитал, что подошёл тот момент, когда внешняя активная политика даст значительные дивиденды в преддверии предстоящих в следующем году выборов и на фоне инфляции в 70%. Поэтому Анкара выбрала стратегию наступления на своих восточных и западных рубежах, а также шантажа янки и европейцев, действуя в рамках идеологической концепции возрождения османской империи.

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Это, в свою очередь, делает вооруженное столкновение с Грецией, если не будет достигнут какой-то компромисс по островам в Эгейском море и газовым месторождениям, вполне вероятным. Об этом свидетельствует и воинственная риторика Эрдогана как раз в день учений турецкой армии в Измире в нескольких милях от территориальных вод Греции. Так, «султан всех правоверных» публикует в Twitter на трёх языках пост, в котором предрекает «трагический конец» Афинам, если она будет и дальше милитаризировать острова.

Эрдоган на военных учениях Эфес-2022

А буквально за несколько часов до этого он в присутствии военных произносит зловещие слова с напоминанием о прошлом:

«Мы еще раз предупреждаем Грецию, чтобы она избегала фантазий, заявлений и действий, о которых ей придется сожалеть, как это уже было сто лет назад, и советуем прийти в себя».

Естественно речь идёт о греко-турецкой войне, когда подстрекаемая тогда французами и англичанами Эллада в итоге проиграла кампанию в 1922-м году. И очень вероятно, что это вовсе не пустые слова, а стремление показать реальные возможности турецкой армии и решимость Анкары применить силу, что привело бы НАТО и ЕС в нынешний кризисный момент, связанный с событиями на Украине, к настоящей катастрофе.

Тем более, ситуация обостряется тем, что МИД Турции официально заявил, что Анкара приостанавливает механизм стратегического совета на высшем уровне с Грецией. Камнем же преткновения снова являются острова, переданные Греции, по мнению турков, по неравноправным договорам прошлого столетия.

Заявление Эрдогана в Twitter – «Турция не откажется от своих прав в Эгейском море и не воздержится от использования полномочий, предоставленных ей международными соглашениями о демилитаризации островов», – означает, что дискуссии о суверенитете 12-ти островов будут возобновлены на международной арене.

Этот вопрос также будет поднят на саммите НАТО в конце июня на том основании, что Греция является союзником по альянсу. Но скорее всего, данный вопрос снова зайдет в тупик.

В свою очередь, Афины также не отстают от Анкары по степени воинственности высказываний своих чиновников. Так, еще в начале июня министр обороны Греции Никос Панайотопулос, отметил на ежегодной конференции по безопасности GLOBSEC, состоявшейся в Братиславе, что «мы сделаем всë возможное, чтобы защитить наши суверенные права. Мы опасно близки к нашим пределам сдержанности и терпения».

Укрепление греческой границы с Турцией

Более того, этот глава военного ведомства Эллады даже заявил, что не хочет видеть такого союзника как Турция, а всё из-за того, что Анкара угрожает войной из-за стремления Афин расширить свои территориальные воды.

Как известно, толчком к возобновлению напряжения стало как раз желание Греции увеличить свои территориальные воды с 6 миль до 12 миль, а миграционный кризис, создание США девяти новых баз в Греции и попытка Греции нарушить баланс военно-воздушных сил с Турцией путем покупки новых самолетов – также добавили дополнительных раздражающих факторов для Анкары. В связи с этим возобновился и старый спор о статусе Кипра и другие проблемы.

Милитаризация островов Грецией по версии турецких властей

Эскалация конфликта между Турцией и Грецией началась на самом деле из-за природных ресурсов в Восточном Средиземноморье еще летом 2020 года, когда Анкара попыталась в одностороннем порядке разрабатывать газовое месторождение «Афродита». И тогда чуть дело не дошло до войны с вмешательством американского флота и французских кораблей, но конфронтация временно снизилась с посредническим участием Германии. После этого возобновились предварительные и консультативные переговоры между двумя странами.

Примечательно, что последние два года после этого события были относительно спокойными и благополучными, так как представителями правящей праволиберальной партии «Новая Демократия» было принято обращение к проведению двусторонних переговоров «без принятия третьих государств в качестве сторон в переговорном процессе». Анкара также заявила, что готова к этому.

Турецкие чиновники достаточно спокойно и даже прохладно реагировали на предложения афинских политиков по увеличению территориальных вод, так как посчитали данные заявления типичными для внутренней кухни самой Греции, так как закулисная дипломатия и официальные переговоры о совместной разработке месторождений и экономического потенциала Эгейского моря и Восточного Средиземноморья шли конструктивно. Настолько, что Мицотакис даже отправился в Турцию 13 марта, чтобы встретиться с Эрдоганом.

Мицотакис с Эрдоганом во время поездки в Турцию 13 марта 2022 года

Но ситуация кардинальным образом изменилась в мае этого года, когда Турция наложила вето на вступление Швеции и Финляндии в состав НАТО из-за поддержки их правительствами боевиков Курдской рабочей партии. В этот момент премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис неожиданно для Анкары отправился в Соединенные Штаты и в своей речи в Конгрессе США, которая была встречена с большим энтузиазмом, обвинил Турцию в расколе на Кипре. Он также потребовал прекратить продажу F-16 Турции. Президент США Джо Байден со своей стороны также официально поддержал Мицотакиса.

Поэтому в этот раз Реджеп Эрдоган лишь реагировал на «удар ножом в спину», когда заявил на учениях турецкой армии Эфес-2022, что «для меня больше нет такого человека, как Мицотакис». Получается, что Вашингтон лишь использовал Афины как инструмент давления на Анкару, спровоцировав турецкого президента на жестки ответные меры. Тут надо учитывать и важный психологический момент для Эрдогана, так как именно Джо Байден в администрации Барака Обамы курировал подготовку и осуществление провалившегося переворота 2016-го года.

Тем более масла в огонь подлил Боб Менендес, председатель комитета по международным отношениям Сената США, который признался, что они на стороне Афин.

Боб Менендес, председатель комитета по международным отношениям Сената США

«Если бы мы были нейтральными между Грецией и Турцией, то мы бы не подписали крупное «Соглашение о сотрудничестве в области военной безопасности», которое расширяет присутствие США в Греции».

Фактически, на деле это означает использование американцами «украинского сценария», но только уже в отношении Анкары, что делает её более непримиримой, и создаёт очаг напряжения в Восточном Средиземноморье, способный перерасти в серьезный региональный военный конфликт с участием множества стран. В этом случае развал НАТО и даже ЕС будет вполне реальным.

В сердцах президент Турции не без оснований обвинил Грецию в том, что она используется США и ЕС для сдерживания его страны.

«Девять американских баз развернуты в Греции за последнее время. Против кого эти базы? Согласно имеющимся у нас цифрам, Греция должна Европе 400 миллиардов евро. Несмотря на это, европейские страны оказывают Греции серьезную военную поддержку, дают ей самолеты. Такую же поддержку оказывают американцы. Интересно, против кого все это? Они утверждают, что против России. Простите, но нас не обманешь», — сказал он.

Правда, тут же турецкие официальные лица прокомментировали эти заявления, сказав:

«Мы следуем политике, основанной на доверии и обещаниях. До тех пор, пока заявления, исходящие из Греции, были нацелены на внутреннюю политику, мы продолжали прежнюю миролюбивую линию. Но поездка в США и лоббирование против нас означает, что обещание не привлекать третьи стороны не выполняется. Более того, мы не могли молчать перед лицом этого шага, предпринятого открыто. Тот факт, что эти заявления были вновь сделаны в ходе учений, свидетельствует о нашей решимости не молчать. Но это не значит, что мы собираемся сделать военный шаг».

Подобное говорит о том, что немедленный военный конфликт маловероятен, но эскалация ситуации может привести в среднесрочной перспективе к обмену ударами и к столкновениям ВМФ и ВВС, но без горячей фазы военных действий на суше.

Так, военный эксперт греческого издания Europost.gr отмечает:

«Что касается продолжительности, то вполне вероятно, что конфликт будет кратковременным и жестоким, что, вероятно, будет остановлено вмешательством «третьих» акторов, таких как США и ЕС, чтобы избежать распада юго-восточного крыла НАТО. Поэтому турецкое стремление, похоже, больше ориентировано на «точечный» конфликт. Также всегда есть вероятность возгорания конфликта случайно или по какому-то стечению обстоятельств. В случае, если Турция пойдет на общий конфликт, то очень вероятен сценарий, когда как можно больше греческих сил в интересующей области будут атакованы в кратчайшие сроки, чтобы ограничить способность страны реагировать, подорвать политическую волю и моральный дух руководства. Например, произвести одновременные удары во многих областях», – утверждается в издании.

Греческое издание Europost.gr

Турецкие военные эксперты в комментариях изданию Onedio.com приходят к такому же выводу. Так, генерал-майор в отставке Армаган Кулоглу, считает, что Греция спровоцировала Турцию при поддержке США и не соблюдает соглашения, требуя расширить территориальные воды. Он предполагает, что настойчивость в этом вопросе может поставить две страны на грань конфликта, он говорит: «Даже если это намерение Америки, она, вероятно, с нетерпением ждет исключения Турции из этого НАТО».

Кулоглу говорит, что невозможно знать, где будет развиваться конфликт между Турцией и Грецией, делая интересное наблюдение:

«Так что это не может продолжаться без конца. Он (противник в лице Афин – прим. Ред) должен быть остановлен. Но если возникнет конфликт, Турции нужно поторопиться. Это должно нанести как можно больший ущерб, чтобы другая сторона не участвовала в таком незаконном поведении снова. Нет, если он попытается продлить войну постепенно. Потому что эта война не будет продолжаться, как на Украине, месяцами. Он должен быть завершен через день или два».

Его поддерживает турецкий адмирал в отставке Тюркер Эртюрк и высказывает следующее мнение:

«Между Турцией и Грецией может вспыхнуть военно-морской и воздушный конфликт. Это может не перерасти в наземную операцию. Фракия уже не та, что была раньше. Теперь перед нами американцы. Как вы собираетесь выбраться оттуда?».

Рытьё греческими войсками противотанкового рва во Фракии

Он также посетовал на опасность втягивания в конфликт Болгарии, Румынии, Северной Македонии и прочих сателлитов США на Балканах в случае вторжения во Фракию, когда даже обладая численным перевесом, турецкая армия может оказаться в невыгодном положении. Поэтому основное противостояние может развернуться на море и в воздухе, даже без массированных десантных операций на островах.

Турецкое издание Onedio.com

А пока главным козырем турецкой дипломатии в давлении на Афины является требование демилитаризации островов в Эгейском море, вышедшее на первый план. Из 23 островов, где, согласно международному праву, не должно быть никаких войск, кроме правоохранительных органов, 22 были основательно в военном смысле укреплены Грецией. По утверждению турецкого МИДа на этих островах есть все: от реактивной базы до механизированных и артиллерийских войск.

Под мишурой взаимных обвинений нужно видеть и экономическую подоплёку нервозности Анкары, так как Вашингтон и Афины сами теперь намерены разрабатывать месторождение «Афродита» и другие залежи нефти и газа в Эгейском море без участия Турции. То есть будет создаваться своя газовая инфраструктура. Это в свою очередь бьет по амбициозному плану Эрдогана превратить Анатолию в главный энергетический хаб южной и центральной Европы, так как именно по его трубопроводам течет газ из России, Азербайджана, Туркмении, а в последующем пойдет и нефть из Казахстана.

Именно за эту роль главного распорядителя голубого топлива и черного золота Анкара и может решиться повоевать, устроив маленькую победоносную войну. При этом в ставке султана уверены, что ЕС и США в итоге уступят, так как нуждаются сейчас в относительном «единстве» альянса. При этом Турция, прежде чем столкнуться с греческими войсками, стремится разгромить сначала курдские силы, поддерживаемые американцами и израильтянами на севере Сирии и Ирака, ликвидировав на востоке против себя «второй фронт».

Этот процесс разрастания новых очагов конфликтов на Ближнем Востоке и Восточном Средиземноморье будет подталкиваться сейчас и тем, что через год состоятся судьбоносные для Эрдогана и его правоконсервативной партии выборы.

Нельзя забывать и то, что турецкий капитал окреп, нажившись на девальвации лиры и на экспорте своей более дешевой и конкурентоспособной продукции – и сейчас готов пойти по пути реваншизма. В этом случае Анкара не только будет отдаляться от Вашингтона, но и превращаться в его противника в регионе. При этом в конфликте Турции с Грецией заинтересована Великобритания, желающая распада ЕС и ослабления позиций Германии и Франции на Балканах.

Поэтому даже если сейчас удастся избежать прямого столкновения, то в будущем оно будет неминуемым. Ослабление США как гегемона в мире ведет к активизации деятельности региональных держав – таких как Турция, правящий класс которой считает, что наступило благоприятное время для предъявления собственных претензий «союзникам» по НАТО, в том числе и территориальных.

Правда, это может завести Анкару очень далеко. Как бы потом ей не пришлось проситься в ОДКБ.