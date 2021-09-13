Турецкий политолог: «Эпоха 200-летнего французского колониализма в Африке подходит к концу»

13.09.2021 11:50 (Мск), Москва, Максим Никифоров

Турецкий политолог Али Риза Ташделен, специалист по геополитике Африки, оценил тенденции на Черном континенте после переворотов в Мали и Гвинее. Эксперт считает, что сегодня «африканские государства быстро освобождаются от влияния империалистических стран вроде США и Франции, и вместо этого развивают хорошие отношения с новыми игроками, такими как Китай, Россия и Турция».

Аналитик добавил, что СССР проводил грамотную внешнюю политику в отношении африканского региона:

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«Были осуществлены важные инвестиции в промышленность, сельское хозяйство, военное и гражданское образование. Москва в те годы также была важнейшим поставщиком оружия в Африку». После распада СССР политические и экономические отношения были полностью и немедленно прерваны. «В начале 2000-х Россия под руководством президента Путина начала возрождать наследие Советского Союза».

По мнению Ташделена, Россия в последнее время активно возвращается в Африку, при этом, в отличие от западных стран, это взаимовыгодное партнерство, а не постколониальные отношения:

«Российские компании направились в Африку, особенно в сектор добычи нефти, природного газа, урана и золота. В последние годы Судан, Замбия, Руанда, Эфиопия, Египет и Нигерия начали строительство российских атомных электростанций. Торговые отношения и отношения в сфере безопасности России с африканскими странами усилились после того, как Запад ввел санкции против Москвы в 2014 году после крымского кризиса».

Кроме того, Москва не забывает и про «экспорт безопасности», который бывшие метрополии также не смогли обеспечить. «В настоящее время Россия является вторым по величине экспортером оружия в мире и поставщиком оружия №1 в Африке. Африканские страны импортируют 35% всего своего вооружения из России. Между тем, у США и Франции вместе только 16,5%. Кроме того, помимо стран Северной Африки, 25 стран Африки к югу от Сахары имеют военно-техническое сотрудничество с Россией», – отметил турецкий аналитик.

Али Риза Ташделен подытожил, что Москва и Пекин по успешности взаимодействия с африканскими странами «оставляют позади западные гегемонистские и колониальные державы как в экономическом, так и в военном плане. Это еще больше освободит африканцев и откроет путь к дальнейшей независимости африканских государств».