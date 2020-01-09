«Турецкий поток» оказался куда страшнее для Украины, чем ожидалось

09.01.2020, Киев, Игорь Петров

Украина практически не обращала внимания на строительство «Турецкого потока», хотя его запуск несет гораздо более серьезные риски для транзита российского газа через ее территорию, чем строительство «Северного потока-2».

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

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«Запуск «Турецкого потока» для означает потерю транзита чрез ГТС Украины в объеме порядка 15 миллиардов кубических метров. При этом есть большая вероятность, что после достройки сухопутной части этого трубопровода, болгарского участка, эти потери могут вырасти.

Сейчас Болгария покупает порядка 3 миллиардов кубических метров российского газа. Но в 2021 году этот участок будет достроен и это закроет все возможности транзита газа в Южную и Юго-восточную Европу. Странно, что строительству «Северного потока-2» уделяется значительно большее внимание, хотя он, в отличие от «Турецкого потока», является прямым конкурентом польского маршрута, а не украинского.

Тем не менее, почему-то все ресурсы были сосредоточены на противодействии строительству «Северного потока-2», хотя «Турецкий поток» угрожает будущему украинской ГТС намного больше. Было полное молчание по поводу «Турецкого потока», выглядело так, будто вообще никто даже не знал, что этот трубопровод строится. Именно южные маршруты являются прямыми конкурентами украинской «трубы». До достройки «Турецкого потока» украинский маршрут был самым коротким маршрутом поставок газа в Южную и Юго-восточную Европу. Теперь уже нет», – сказал Рябцев.