Турецкий представитель задал перцу Западу на «крымской платформе» в Болгарии

Елена Острякова.  
15.04.2024 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 420
 
Болгария, Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Гендиректор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк грубо нарушил мерное русофобское течение Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии.

Он предъявил претензии к НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гендиректор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк грубо нарушил мерное русофобское течение Второй...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы не говорим о том, что происходит в Газе. Количество гражданских, убитых в Газе превосходит количество гражданских убитых на Украине. И это за гораздо более короткий период. Количество женщин и детей намного больше. Мы не можем закрывать наши глаза на эту трагедию. Нам нужно иметь целостную и последовательную позицию. Если вы хотите поддержки Украины с Юга нам нужно также обращать внимание на эти проблемы.

Украина обращается к союзникам по поводу предоставления «Патриотов», чтобы перехватывать российские баллистические ракеты. Но нам также необходимы эти системы ПВО для обеспечения безопасности нашего неба. Сейчас у нас есть только один испанский «Патриот». Другие союзники накладывают на нас санкции. Мы не можем достигнуть настоящего единства», – сказал Озтюрк.

Турок также обижен на союзников за то, что его страну не допускают к совместным программам по Украине.

«Мы поддерживаем Украину в ряде направлений, хотя нас исключают из большинства европейских проектов, таких как восстановление Украины или совместная закупка амуниции для Украины. Мы тут много говорим про единство, однако о каком единстве может идти речь, если один союзник исключается по инициативе других союзников», – возмущался Озтюрк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть