Турецкий представитель задал перцу Западу на «крымской платформе» в Болгарии

Гендиректор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк грубо нарушил мерное русофобское течение Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии.

Он предъявил претензии к НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы не говорим о том, что происходит в Газе. Количество гражданских, убитых в Газе превосходит количество гражданских убитых на Украине. И это за гораздо более короткий период. Количество женщин и детей намного больше. Мы не можем закрывать наши глаза на эту трагедию. Нам нужно иметь целостную и последовательную позицию. Если вы хотите поддержки Украины с Юга нам нужно также обращать внимание на эти проблемы.

Украина обращается к союзникам по поводу предоставления «Патриотов», чтобы перехватывать российские баллистические ракеты. Но нам также необходимы эти системы ПВО для обеспечения безопасности нашего неба. Сейчас у нас есть только один испанский «Патриот». Другие союзники накладывают на нас санкции. Мы не можем достигнуть настоящего единства», – сказал Озтюрк.