Турецкий профессор: Эрдоган мечтает занять место в интервенции НАТО на Украину

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Новости Украины

На базе НАТО в Измире Турция готовит украинских офицеров к войне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в репортаже из Турции пишет «Комсомольская правда».

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«Если вы думаете, что турецко-украинские отношения ограничиваются только продажей беспилотников «Байрактар», то сильно ошибаетесь. Это гораздо более масштабное сотрудничество. Турция вовсю готовит украинских офицеров к войне – в оперативном планировании, логистике, системах обмена информацией о воздушной обстановке. И вся эта учеба идет на базе НАТО в Измире. Недавно посол Украины в Турции Василий Боднар прямо заявил, что Украина и Турция – союзники в военно-технической сфере», – отмечается в материале.

А турецкий политолог Айдын Сезер объяснил, откуда у нищей Украины деньги на БПЛА.

«Очень просто. Турция дала Украине кредит 200 миллионов долларов, чтобы купить «Байрактары». И не только. У нас есть соглашение с Украиной помогать ей производить пшеницу», – говорит Сезер.

В свою очередь профессор университета «Тобб» Бурак Билгихан Озпек говорит, что турецкий президент Эрдоган хочет использовать Украину как мост, чтобы улучшить отношения с США и НАТО.

«Он даже в Афганистан рвался послать войска, лишь бы помириться с администрацией Байдена. Через Украину он покупает утраченную поддержку НАТО, надеется получить деньги под украинский проект и сохранить экономику Турции живой. Ему важно, чтобы США и страны Европы, которые его ненавидят (и есть за что: вспомните шантаж мигрантами), признали легитимным его режим. Его главный аргумент: Турция – реальная стратегическая страна. И для Украины, и для Турции угроза войны открывает серьезные возможности», – считает профессор.

Он убежден, что президент Украины Зеленский, ежедневно умоляющий Запад о «спасении от России» пытается сделать свою страну международной проблемой, а самого себя – ключевой фигурой.

«Война всегда помогает лидеру консолидировать свою власть в домашнем пространстве. Из США пришел явный сигнал: НАТО может начать интервенцию в Украину, и Турция жаждет занять в ней свое место с целью доказать, что она – верный член НАТО. Если Турция поможет Западу, это будет старт новых отношений. Они все начнут с чистого листа, и для России – это плохое время», – предупредил Озпек.