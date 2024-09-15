Турецкий профессор: Мы на пороге новой волны эскалации в Черном море

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НАТО не стало раздувать скандал вокруг инцидента с попаданием ракеты в украинский зерновоз, хотя он мог бы стать поводом для прямого столкновения с Россией. Однако Черноморскому региону всё равно угрожает эскалация после начала использования F-16 Украиной.

Об этом заявил профессор международных отношений в университета Кадир Хас (Стамбул) Серхат Гювенч на конференции в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инцидент произошел в международных водах в румынской исключительной экономической зоне. Если бы это произошло в территориальных водах Румынии, то это была бы совсем другая история. Если бы это был румынский или турецкий корабль, то это была бы другая история. Так что у нас есть множество причин не раздувать из этого проблему. Но мы, возможно, находимся на пороге новой волны эскалации в Черном море. И все это может свести на нет усилия Турции по поддержанию определенного уровня стабильности в Черном море или сделать их бессмысленными. Эскалация в воздухе может привести к расширению конфликта и открытой конфронтации НАТО и России», – сказал Гювенч.

Он утверждает, что балкер, хотя и был загружен украинским зерном и шел под панамским флагом, принадлежал турецкой фирме.

Инцидент произошел в четверг, утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский мгновенно обвинил в атаке Россию. Российский обозреватель Юрий Баранчик считает эту версию сомнительной.

«Допустим ради смеха, что Зеленский не врёт. Первый вопрос, который возникает – а зачем? Судно на ходу, пострадавших нет. Одной ракеты для балкера мало. Кто бы ни запускал ракету, топить судно точно не хотели, иначе бы дали залп хотя бы из 2-3. Кроме того, зачем ждать, пока балкер выйдет из украинских вод? Проще было бы бить его внутри, дабы избежать претензий по части нападения в международных водах», – написал Баранчик в своем тг-канале.

Он допускает, что провокация связана с тем, что Украина ищет повод атаковать российские суда, идущие через Босфор.

«Тут смысла больше, стратегический план снова неясен – но мы имеем Курскую аномалию. Которая подтверждает: тупость плана – это не гарантия, что его не попробуют реализовать», – написал Баранчик.