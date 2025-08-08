Турецкий профессор: Сделав вид, что уходят из Украины, США откроют новый фронт на Кавказе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Только наивные считают, что Дональд Трамп сокращает прямое участие США в конфликте вокруг Украины из-за симпатии к Владимиру Путину – за этим стоит расчет освободить силы для противостояния с Москвой на новом театре.

Об этом на страницах газеты YeniSafak пишет турецкий профессор Сулейман Сейфи Огун, завкафедры политики и социальных наук факультета Международных отношений в университете Мальтепе.

«Было бы очень поверхностной оценкой объяснять это симпатией к Путину и России, или его миролюбием… Трамп прекрасно знает, что Европа в конечном итоге нуждается в США. Теперь он будет вести войну, не замарав руки, и избавится от ненужных, по его мнению, расходов; на самом деле, это принесет США прибыль», – пишет турецкий профессор.

Он прогнозирует вступление США в противостояние с Россией в Закавказье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятно, что США, сокращающие присутствие на Украине, открывают новый фронт на Кавказе. Армения и Грузия довольно сильно оторвались от России. Теперь отношения между Азербайджаном и Россией находятся на грани разрыва. Кавказ нагревается. Теперь судьба турецко-российских отношений будет весьма неопределенной», – указывает автор.

Интересно, что его статья называется «Между тактическими победами и стратегическими потерями» – профессор предостерегает Турцию, используя местную поговорку: