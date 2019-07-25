Турецкий псих напал на белорусского дипломата

25.07.2019, Москва, Елена Острякова

Гражданин Турции совершил вооруженное нападение на советника посольства Белоруссии Александра Поганшева. Турок выстрелил в него два раза, а потом покончил с собой. Нападение произошло на глазах сына дипломата.

«Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», – цитируют пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза «Белорусские новости».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ребенок при нападении не пострадал. Белорусский дипломат с ночи находится в больнице в тяжелом состоянии – с утра медики по-прежнему держали пострадавшего в реанимации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet, атака была совершена отставным турецким военным в районе Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран. По информации агентства Demiroren, нападавшим оказался сосед дипломата.

В 2016 на открытии фотовыставки в Анкаре произошло убийство посла России в Турции Андрея Карлова. Преступник в деловом костюме и галстуке, прошедший на выставку по документам полицейского, расстрелял в спину выступавшего дипломата.

Впоследствии турецкий суд за причастность к организации убийства выдал ордер на заочный арест Фетхуллаха Гюлена, известного исламского проповедника, писателя и общественного деятеля, которого уже давно называют главным врагом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.