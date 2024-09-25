Турецкий спикер пожаловался, что в Россию долго лететь

Елена Острякова.  
25.09.2024 20:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Турция, Украина


Турция осуждает западные санкции, введенные против России.

Об этом сегодня в Совете Федерации заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция осуждает западные санкции, введенные против России. Об этом сегодня в Совете Федерации заявил...

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«Мы серьезно осуждаем односторонние санкции, которые применяют против России известные страны. Когда мы летели сюда, мы могли долететь за 3 часа, но мы летели 4 часа и даже больше, потому что из-за нестабильной обстановки воздушное пространство закрывается, и это создает большие проблемы для простых граждан, для бизнесменов и предпринимателей, для путешественников.

Сегодня мы можем уверенно сказать: никогда в истории не было такого, чтобы односторонние санкции привели к каким-то результатам. Поэтому мы осуждаем санкции, которые используются против России как рычаг давления для изменения Россией своей позиции», – сказал Куртулмуш.

Он заверил, что отношения России и Турции находятся «на самом высоком уровне».

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