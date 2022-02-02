Турецкий султан готовится к поглощению Украины

Новости Украины

Эрдоган собирается с визитом в Киев, но на самом деле проводит военно-политическую рекогносцировку, чтобы не только осмотреть поле будущего боя, но и оценить оставшиеся богатства и территории, которые, по его мнению, должны будут войти в состав возрожденной Османской Империи.

Формально президент Турецкой республики едет 3 февраля на юбилейное заседание Стратегического совета высокого уровня Турция – Украина, где будет отмечаться и 30-летие турецко-украинских отношений. Но в действительности «султан всех правоверных» спешит на опережение – занять своим политическим, а затем и военным присутствием образовывающийся вакуум, и обозначить флажками территорию своих жизненных интересов и влияния.

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Ведь очевидно, что несмотря на всю воинственную риторику и поставку ограниченного количества вооружений, не способных остановить не только войска России, но и милицию ЛДНР, – НАТО и США вовсе не собираются воевать из-за Украины. Скорее всего, её будут в среднесрочной перспективе также оставлять и сдавать, как это было с Афганистаном, так как всё внимание Вашингтона сейчас приковано к Индо-Тихоокеанскому бассейну, а Киев им нужен лишь как средство давления на Москву.

Этот тезис косвенно подтверждает срочная эвакуация жен сотрудников дипломатических ведомств западных стран и второстепенных работников. Плюс внутри самой Украины накопилось столько социально-экономических и политических противоречий, что они способны запросто опрокинуть в пропасть всю неустойчивую политическую конструкцию вместе с нынешним президентом.

Зная это, Эрдоган старается заполнить оставляемое пространство и выступить неким «гарантом незалежности» марионеточного режима в Киеве, который сейчас будет постепенно переориентироваться на Анкару. Эта встреча турецкого президента с Зеленским даёт неоосманистам призрачные надежды на то, что уже при переговорах с Путиным в Москве они смогут настоять на своей зоне влияния в этой бывшей советской республике.

То есть, на самом деле – не защищать разваливающуюся украинскую государственность собирается турецкое руководство, а заявить о своих претензиях на данные территории в целях сдерживания России. В ставке султана всерьез надеются, что брошенная американцами страна отойдет им. Не случайно перед этим в Киев прилетал и премьер Великобритании, старающийся сколотить малую Антанту из числа стран Восточной Европы якобы в помощь «незалежной».

Наверняка Борис Джонсон также склонял Владимира Зеленского к союзу с Турцией как единственному шансу на спасение, ведь сейчас только оттоманские войска в реальности представляют боеспособную силу на юге Европы. Но в этом случае Киев неизбежно становится сателлитом Анкары и фактическим членом Организации тюркских государств. Таким образом, выстраивается уже не просто «санитарный кордон», а новый антироссийский военно-политический союз.

Правда, украинские националисты и олигархат, прыгая в истерике из огня да в полымя, подписывают, таким образом, себе политический приговор. Надо же понимать, что в Великой Порте новоявленного османского султана данную территорию рассматривают как составную и историческую часть своей империи, отвоёванной Россией в течение нескольких веков. Соответственно, тут дилемма простая – либо Москва, либо имперский Стамбул, возвращающий себе постепенно свой былой статус.

И до окончательного поглощения турецкая сторона надеется, как следует экономически освоить новую колонию, так как это важно и в деле поддержки экспансии турецкого капитала, а также для помощи собственной пошатнувшейся из-за эрдогановских авантюр экономики. Поэтому помимо Эрдогана на Украину давно высажен десант советников, бизнесменов и просто спекулянтов.

Согласно победным пропагандистским реляциям, в минувшем 2021 году товарооборот между двумя странами уже составил 7,42 млрд долларов. Турция экспортирует в Украину сталь, системы кондиционирования воздуха, мебель, бумагу и лесоматериалы, табак, свежие фрукты и овощи, продукцию сектора судостроения, автопрома, а также ВПК. Анкара явно не в накладе от продажи своих «байрактаров» и других видов наступательного вооружения.

По данным турецкого Института статистики (TÜİK) экспорт Турции на Украину в 2020 году составил 2,1 млрд долларов, а в 2021 году достиг 2,9 млрд долларов при росте на 43 процента. Глава Турецко-украинского делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Рушен Четин указывает в СМИ, что такая торговля выгодна и Украине, так как якобы открывается большой турецкий рынок для украинских товаров.

«Импорт из Украины в Турцию в 2021 году вырос на 87 процентов по сравнению с предыдущим годом – с 2,59 млрд до 4,52 млрд долларов. Объем торговли между двумя странами в 2020 году составил 4,68 млрд долларов, а в 2021 году этот показатель достиг 7,42 млрд долларов. Рост составил 67 процентов. Очень впечатляющие цифры», – отметил Рушен Четин.

Но это лишь внешняя картинка, так как задача стоит максимально интегрировать оставшуюся промышленность Украины в интересах турецкой индустрии, потому что из-за дешевизны рабочих рук и сырья можно получать дешевую продукцию. В частности, Киев уже поставляет моторы для ударных турецких «байркатаров». Речь идет о Bayraktar Akinci с турбовинтовыми двигателями, для которых турки завозят партию из авиамоторов 30 АИ-450Т. На настоящий момент КБ «Ивченко-Прогресс» заказал комплектующие для двигателей на «Мотор-Сич».

Но Турция рассматривает Украину исключительно потребительски, именно как колонию и территорию освоения, стараясь забрать всё то, что не успели подмять или унести американцы и другие страны Запада. При этом в Киеве наивно полагают, что если они провалились в деле «евроинтеграции», так как ЕС и НАТО Украина оказалась не нужна, то получится спасти положение за счет превращения в младшего партнера новоявленного султана.

Но так не получится! Посмотрите на Баку, который всё больше теряет собственный суверенитет, становясь колесом в телеге турецкого империализма, бензоколонкой, а также плацдармом для дальнейшей экспансии на Кавказе и в Центральной Азии. Такая же участь уготовлена и для «незалежной», которая неизбежно станет таким же сырьевым, аграрным и промышленным придатком оттоманской экономики и военщины.

По примеру Азербайджана – и на Украине тогда вскоре появятся турецкие войска якобы для «защиты от российской агрессии», но они уже никогда оттуда не уйдут. Именно этого хочет администрация Зеленского?

Если да, то такая позиция сродни национальному предательству. Правда, и самим украинским националистам пора уже в своих военных лагерях разучивать турецкие песни, так как этим быстрее запоминается язык будущих господ. Ведь надо уже сейчас готовиться к вхождению в «тюркский мир», мой вам совет.