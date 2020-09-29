Турецко-азербайджанское наступление воодушевило меджлис, мечтающий о Крыме

29.09.2020, Киев, Игорь Петров

Бывший глава запрещенного в России за экстремизм крымско-татарского меджлиса Мустафа Джемилев поддержал совместное наступление Турции и Азербайджана на Карабах.

Об этом Джемилев заявил в эфире телеканала КРТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно восстанавливать территориальную целостность Азербайджана. Если этот вопрос не будет решен, все равно, рано или поздно, будут возникать эти конфликты. Суверенитет Азербайджана над Карабахом должен быть восстановлен», – сказал Мустафа Джемилев.

Он уверяет, будто никакой угрозы армянам Карабаха со стороны азербайджанцев нет, наоборот, именно армяне, якобы, проводили этнические чистки азербайджанцев на этой территории.

«Также можно говорить и об этнических чистках русских в Крыму. Там не было этнических чисток, были конфликты. Подавляющее большинство там армянское население. Какие там могут быть этнические чистки? Мы знаем, что там после 1988 года были чистки азербайджанцев. Вырезали азербайджанцев. Поэтому мы можем говорить что угодно, что там сделают азербайджанцы или не делают, но это территория Азербайджана», – сказал Мустафа Джемилев.

Украина должны принять сторону Азербайджана в карабахском конфликте, добавил он.

«Украина должна твердо придерживаться принципа неделимости государственных границ. Если мы сейчас будем говорить что в Карабахе было волеизъявление армян, он может отколоться Азербайджана и присоединиться к Армении, то с таким же успехом можно говорить о законности присоединения Крыма к России», – считает Мустафа Джемилев.