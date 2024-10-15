Турецкое издание гадает, насколько искренен разворот Эрдогана в сторону БРИКС

Сергей Рыжов.  
15.10.2024 10:31
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Дзен, ЕС, Политика, Турция


Турецкое издание Aydinlik считает, что Турция может использовать сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС как козырь для реорганизации отношений своих  отношений с Западом.

“Что Анкара ожидает от этого саммита БРИКС, самого конкретного партнерства в поисках альтернативного глобального порядка? Главный вопрос заключается в следующем: станет ли Турция одним из пионеров этого альтернативного глобального порядка или продолжит использовать своё участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой?”, – пишет Aydınlık.

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Турецкое издание Aydinlik считает, что Турция может использовать сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС...
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В связи с этим газета цитирует официалов из Анкары с их противоречивыми заявлениями последнего времени.

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Так, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «участие в этих структурах – это возможность для Турции, и она не означает отказ от НАТО».

В свою очередь глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что, если бы Турция получила приглашение в ЕС, то «не обратилась бы в БРИКС».

«Не только эти заявления, но и зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьезные сомнения у стран БРИКС» , – отмечает издание.

Напомним, что Эрдоган ранее подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани. На нем он проведет двусторонние переговоры с лидерами России, Китая и Индии.

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