Турецкое издание гадает, насколько искренен разворот Эрдогана в сторону БРИКС
Турецкое издание Aydinlik считает, что Турция может использовать сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС как козырь для реорганизации отношений своих отношений с Западом.
“Что Анкара ожидает от этого саммита БРИКС, самого конкретного партнерства в поисках альтернативного глобального порядка? Главный вопрос заключается в следующем: станет ли Турция одним из пионеров этого альтернативного глобального порядка или продолжит использовать своё участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой?”, – пишет Aydınlık.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
В связи с этим газета цитирует официалов из Анкары с их противоречивыми заявлениями последнего времени.
Так, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «участие в этих структурах – это возможность для Турции, и она не означает отказ от НАТО».
В свою очередь глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что, если бы Турция получила приглашение в ЕС, то «не обратилась бы в БРИКС».
«Не только эти заявления, но и зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьезные сомнения у стран БРИКС» , – отмечает издание.
Напомним, что Эрдоган ранее подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани. На нем он проведет двусторонние переговоры с лидерами России, Китая и Индии.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.