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Украина – единственная страна, которая во время «контрнаступа» попыталась захватить огромные территории без поддержки с воздуха и закономерно потерпела неудачу, поэтому в следующем году недостача авиации будет учтена.

Об этом в эфире турецкого канала «TRT World Now» заявил аналитик по иностранным делам Дана Льюис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина, безусловно, будет сдерживать свои ожидания в отношении того, что она может достичь на поле боя, не зная, прикроют ли ей спину США. Поэтому, я думаю, что вы увидите, что они окопаются и попытаются удержать позиции. И потом, Зеленский говорит о необходимости полностью изменить стратегию и не отказываться от территорий. Он был очень увлечён этим в Вашингтоне. Вы знаете, единственная армия в мире, которая пыталась захватить такую территорию, не контролируя небо, это Украина. Это было болезненно. Я думаю, вы увидите, как они будут использовать штурмовую авиацию в следующем году, поскольку они очень агрессивно пытаются атаковать Крым и воздействовать на те базы в Крыму, которые русские используют для проведения атак и пополнения запасов», – заявил Льюис.