Турецкоподданный нацист вскрылся: Джемилёв оправдал сотрудничество с гитлеровцами в Крыму

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Бежавший в Киев бывший вожак экстремистской организации «меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев оправдал сотрудничество с фашистами и вступление в карательные батальоны «Шума» во время Великой Отечественной войны – 80-летний русофоб заявил, что к этому шагу подтолкнула нелюбовь к советской власти.

Своими умозаключениями Джемилев поделился в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону. Традиционно расчёсывалась болезненная тема причин высылки из Крыма в 1944 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Советский Союз имел претензии на Босфор и Дарданеллы, и задача была из пограничных с Турцией регионов выслать всех, кто мог потенциально симпатизировать туркам», – назвал одно из “объяснений” Джемилев.

Обойти тему сотрудничества своих идейных предшественников с нацистами он не мог, поскольку в годы Великой Отечественной войны было сформировано 8 карательных батальонов «Шума», выполнявших для нацистов «грязную работу». В частности, 147 и 152 добровольческие батальоны СД зверствовали в концлагере «Красный» под Симферополем. На их совести смерть 15 тысяч узников, сосланных по подозрению в помощи партизанам или симпатиях к советской власти, включая малолетних и грудных детей.

«А то, что говорят о сотрудничестве крымских татар с нацистами, то, скажем, советская пропаганда утверждает, что поголовно сотрудничали. А наше национальное движение вдавалось во вторую крайность, что мы все были советскими патриотами, сражались, а нас несправедливо… Истина, наверное, где-то в середине… Если и было сотрудничество, оно, наверное, вполне было оправдано той политикой, которую вела советская власть по отношению не только к крымским татарам, но и ко всем. Во-первых, искусственный голод 1922-23 годов. Погибло 100 тысяч человек на территории Крыма, и хотя крымские татары составляли 25% населения полуострова, где-то 75% погибших были крымские татары. Потом раскулачивание, выселение около 50 тысяч крымских татар, большинство из которых погибли, расстрелы интеллигенции, расстрелы по разному поводу. Одним словом, народ жил в обстановке террора – и с приходом немцев действительно у некоторых были иллюзии, что пришло освобождение, новый порядок. Но когда немцы начали уничтожать цыган, евреев – сразу людей глаза раскрылись, что разницы между большевиками и нацистами особой нет. Вот после этого потом многие уходили партизанские отряды», – пропагандонил Джемилев.

Видимо главарь меджлиса забыл, что в 2007 году при его непосредственном участии рядом с усыпальницами крымских ханов в Бахчисарае торжественно перезахоронили тело известного пособника фашистских оккупантов Эдиге Кырымала (Шинкевича).

Инициаторы акции не согласовывали свои действия ни с одной из государственных структур, просто перенесли и перезахоронили прах на территории Зынджырлы-Медресе.

Эдиге Кырымал в январе 1943 года был официально назначен нацистами председателем Крымско-татарского национального центра. 17 марта 1945 года Кырымал и его центр признаны правительством Третьего рейха единственными официальными представителями крымских татар.

После окончания войны Кырымал жил в Западной Германии, где и был похоронен в 1980 году.