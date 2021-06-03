03.06.2021, Москва, Игорь Платонов

Совместную работу РФ и ЦАР — фильм «Турист» — оценили в пресс-службе компании «Конкорд». Картина рассказывает о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Авторы СМИ «Открытые медиа» отметили, что произведение уже получило прокатное удостоверение Минкультуры. Соответствующие права на использование фильма имеет ООО «Аурум». По данным издания, компания с таким названием принадлежит бизнесмену Санкт-Петербурга Евгению Пригожину.

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Комментарий по данной информации предоставила пресс-служба «Конкорда». По их данным, фильм является подлинным рассказом о героях.

«Действительно, «Турист» — отличный, по нашему мнению, фильм, который рассказывает о русских героях и о том, как они защищают добро от зла. Смотрите фильм и следите за его успехами», — отмечено в сообщении.

Фильм «Турист» был показан и на территории РФ, и в столице ЦАР — Банги. Местные СМИ заметили высокую точность в изображении фактов и назвали Россию своим настоящим союзником.