Туристическая Херсонщина собирается конкурировать с Западным и Восточным Крымом

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Побережье Херсонской области может составить конкуренцию курортам Крыма, особенно в среднем ценовом сегменте.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил руководитель департамента туризма Херсонской области Сергей Гришин.

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«Протяжённость побережья в Херсонской области составляет 450 – 500 км – от Кинбурнской косы до Геническа, – отметил начальник департамента. – Пока планы по развитию этой территории мы не озвучиваем, аккумулируем опыт Крыма и Запорожской области. Но в ближайшее время выкатим пробный шар, который обязательно должен увязываться в общую концепцию развития внутреннего туризма в России».

Среди главных туристических направлений представитель Херсонщины назвал детский отдых. Оздоровительные лагеря и базы нуждаются в модернизации и строительстве новых современных корпусов. Но продолжительность теплого периода и температуры воздуха позволяют конкурировать в этом направлении с Крымом.

«Мы курорт для среднего сегмента, и хотим вернуть себе былую привлекательность и популярность», – заключил Гришин.