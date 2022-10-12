Туристическая Херсонщина собирается конкурировать с Западным и Восточным Крымом

12.10.2022  23:37 (Мск)
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Туризм, Херсон


Побережье Херсонской области может составить конкуренцию курортам Крыма, особенно в среднем ценовом сегменте.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил руководитель департамента туризма Херсонской области Сергей Гришин.

Побережье Херсонской области может составить конкуренцию курортам Крыма, особенно в среднем ценовом сегменте. Об...

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«Протяжённость побережья в Херсонской области составляет 450 – 500 км – от Кинбурнской косы до Геническа, – отметил начальник департамента. – Пока планы по развитию этой территории мы не озвучиваем, аккумулируем опыт Крыма и Запорожской области. Но в ближайшее время выкатим пробный шар, который обязательно должен увязываться в общую концепцию развития внутреннего туризма в России».

Среди главных туристических направлений представитель Херсонщины назвал детский отдых. Оздоровительные лагеря и базы нуждаются в модернизации и строительстве новых современных корпусов. Но продолжительность теплого периода и температуры воздуха позволяют конкурировать в этом направлении с Крымом.

«Мы курорт для среднего сегмента, и хотим вернуть себе былую привлекательность и популярность», – заключил Гришин.

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