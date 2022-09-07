Туристическая сфера РФ на пороге грандиозных изменений

Ежегодно российские туристы вывозили за рубеж 20-30 миллиардов долларов, и это только транзакции по кредитным картам. Реальная цифра инвестиций в зарубежные курорты и туристические направления минимум в 1,5 раза выше.

Об этом на пленарной сессии «Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заявил вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«На протяжении последних 20 лет мы, как и в других направлениях, впали в колониальную туристическую зависимость благодаря тому, что пошли на поводу у наших псевдо партнёров, – отметил он. – Ежегодно наши туристы, по разным оценкам, вывозили от 20 до 30 миллиардов $. Это только транзакции по картам, которую мы видим. Мы не можем посчитать стоимость самих путевок и размещения, но это будет еще 50% от того, что люди ещё потратили. Можете себе представить, что 20 лет мы инвестировали российскими деньгами не российскую инфраструктуру. Она на наших глазах создавалась, они большие молодцы. Создали у нас понимание о том, как все должно быть».

Многие годы отдыхать в своей стране было не модно, но сейчас тренд поменялся. Причиной тому стала закрывшая границы пандемия коронавируса, подтолкнувшая людей путешествовать по своему региону, соседним – или отправляться далеко от дома. Теперь туристический сектор стремительно развивается и требует внедрения тех стандартов, к которым туристы привыкли в путешествиях за границей.

«Мы не смогли выезжать за пределы страны, и все обратили свои взоры на Россию, на регионы, на субъекты, на целые территории Сибири, Урала, Дальнего Востока, и я думаю, что все те, кто начал ездить, кто увидел эти красоты, эту уникальную природу, никогда её не забудут, и будут возвращаться все вновь и вновь, – считает экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. – Это для нас уникальный шанс, чтобы мы действительно полюбили свою страну не просто на словах, не просто банально в песнях. А приезжали, инвестировали, строили, облагораживали. И туризм является уникальной возможностью изменить наши города в лучшую сторону. Потому что это инфраструктура, сервисы, аэропорты, дороги, гостиницы, рестораны, развлечения. За этим всем стоят обычные люди. Если в промышленности, в сельском хозяйстве нужно заводить новые технологии, сокращать рабочие места, то в индустрии туризма робота не поставишь. Поэтому занятость здесь достаточно высокая, и так будет продолжаться ещё долгое время, и нам это очень важно показать – не только российскому туристу собственную страну, но, с учётом нашей географии, привлечь страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Они для нас очень близкие, и, наверное, мы готовы их принимать в большом количестве».

Развитие туристической инфраструктуры подразумевает прокладку инженерных коммуникаций за счет государства и строительство объектов приема и размещения туристов частным капиталом, но при льготной процентной ставке. По подсчетам правительства, на каждый 1 рубль из федерального бюджета идет привлечение 10 рублей из внебюджетных источников. И при планах до 2030 года вложить в развитие туризма 462 миллиарда бюджетных рублей – привлеченных средств должно быть в 10 раз больше.

И речь здесь идет не только о гостиничном секторе и объектах развлечения – к индустрии гостеприимства привязано около 50 смежных отраслей, и на каждое рабочее место в туризме приходится 1,5 места у смежников. До 2030 года туристический поток внутри страны должен составить 140 миллионов человек, тогда как сейчас он составляет около 60 миллионов.