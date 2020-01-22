Туристический Львов превратился в отхожий бордель

22.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Львов теряет свою «душу», превращаясь из культурного города в грязный бордель на задворках Европы. Так, в центре города, недалеко от мэрии расположился «шоу-бар», предлагающий интимные услуги, и масса других подобных заведений

Это негативно сказывается на имидже Львова, превращая его в «Мекку» для алко- и секс-туристов.

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Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский блогер и путешественник Юрий Ситник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Речь не только об одном учреждении – таких учреждений много, вопрос вообще в атмосфере, которая сложилась в городе Львове. Этот алко-секс-туризм, который доминирует во Львове, он наносит, по моему мнению, очень большие репетиционные потери. Кто в бизнесе, знает, что такое репетиционные потери. Город – это тоже такое бизнес-учреждение. И стратегические репутационные потери для города могут быть катастрофическими», – заявил Ситник.

С ним согласился местный священник Юстин Бойко: «Мы теряем душу Львова. Я не знаю всех юридических моментов, которые важны, но люди добрые, если хотеть, то можно оправдать и зло – напротив того учреждения есть балкон, с которого Ярослав Стецько провозглашал независимость Украины. И, представьте себе – историческое место, а напротив находится, где совсем другая деятельность проводится».