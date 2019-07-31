Туристов в Крыму больше, но на пляжах – меньше

31.07.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В июле этого года крымские пляжи менее заполнены отдыхающими, чем в прошлом.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявила блогер Алена Бардовская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее информации это связано со снятием запрета на отдых в Турции российским силовикам.

«Я была на пляже в Судаке, на пляже в Коктебеле, пляж Ялты зацепила, ну и, конечно же, все пляжи Севастополя, потому что живу здесь. Просадка была только в начале и середине июля. Июнь был прекрасный, я разговаривала с отельерами – заполняемость была отличная. Май и майские праздники отработали отлично. В июле была просадочка. Я связываю это с тем, что подписали указ в середине июня о том, что сотрудники МВД могут выезжать теперь в Турцию. Поэтому была отмена броней и кто-то поехал в Турцию. Поэтому была просадка – кто-то отменил бронь, а кто-то не успел заехать», – заявила Бардовская.

С ней не согласилась директор Центра развития туризма Севастополя Валерия Бровцына. Она подчеркнула, что в этом году туристический поток увеличился более чем на 20%, однако туристы стали чаще выбирать экскурсионные маршруты вместо пляжного отдыха.

«Чем мы отличаемся от Турции? Тем, что у нас есть еще альтернатива пляжному отдыху. Это богатая экскурсионная программа, это работа по продвижению различных экологических маршрутов. Большая часть туристов пользуется этими маршрутами», – сказала Бровцына.