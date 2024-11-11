Туристы едут, а денег в Крыму не прибавляется – Пылов

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Рост туристического потока в Крым на 18% достигнут в основном за счет ценовой разницы с отдыхом на Черноморском побережье Краснодарского края. Однако такой демпинг не оставляет отелям средств на развитие, и в конечном итоге они потеряют интерес у туристов.

Такое мнение высказал президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ещё не восстановились до уровня 2021-го или даже 2020 пандемийного года. Закреплённая тенденция к росту – это, безусловно, положительно. Но нужно отметить, что этот рост неравномерен. Он у нас произошёл за счет регионов, которые показали очень хорошую динамику, в первую очередь – это Южный берег Крыма.

В остальных регионах ситуация, может быть, даже хуже, чем в 2023 году, что связано с военно-политической и логистической ситуацией. И точечная поддержка субъектов предпринимательства необходима и должна быть рассмотрена», – считает он.

Кроме того, чтобы привлечь туристов многие отели держали цены ниже рынка, что позволило добиться загрузки, но не оставило средств на развитие. В конечном итоге, такие объекты размещения станут неконкурентоспособными.

«Большое количество санаториев используют все возможности, чтобы привлечь по соцпрограмамм как можно большее количество туристов. Многие перешли на круглогодичную загрузку социальными туристами. Это позволяет увеличить количество прибытий, но с точки зрения экономики является проблемой, потому что ресурсов для обновления, реконструкции, улучшения сервиса это не даёт», – подчеркнул Пылов.

По данными Минкурортов, за 10 месяцев этого года Крым принял 5,6 миллиона отдыхающих, что на 18% больше показателей 2023 года, но гораздо ниже 2021-го. Во избежание трактовок, в профильном министерстве предпочитают говорить о «восстановительном росте» турпотока.