04.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Общество, Россия, Туризм, Украина
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Туристы и обслуга: Названа разница между русскими и украинцами в ЕС

Главное отличие находящихся в ЕС российских граждан от украинских в том, что первые, в своём большинстве – туристы, а вторые – «заробитчане».

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете какая разница между российскими и украинскими гражданами в Европе? Не надуманные отличия в культуре и языке, а реальная, социально-экономическая разница. Россияне – это, в большинстве, туристы, а украинцы в большинстве персонал. Понятно, есть исключения. И я не утверждаю, что все россияне богаты, украинцы бедны. Но с точки зрения местных, разница такова. Вот тебе, бабушка, и евроинтеграция», – пишет он.

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