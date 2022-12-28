Туристы из каких стран продолжают ехать в Россию, несмотря на СВО

В 2022 году, после окончания карантинных ограничений, рынок выездного туризма показал прирост в 20%, достигнув объемов в 9,5 миллионов человек. В тоже время въездной туризм в Россию сократился на 95% до 180 тысяч человек.

Об этом на веб-конференции в НСН сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, направление номер один – это Турция, которая практически приблизилась к показателям рекордного 2019 года. Я напомню, что Турция – это 5,3 миллионов туристов, и потенциальный спрос на Турцию был выше, чем его смогли удовлетворить туроператоры, потому что дефицит перевозок. Это, собственно, одна из тех проблем, которая существенно повлияла на весь выездной туризм. Но, как ни парадоксально, у дефицита перевозки есть свои плюсы – не было демпинга. Соответственно, в какой-то степени это стабилизировало рынок, то есть, не было конкуренции, и впервые, наверное, за последние 25 лет, возникла кооперация между участниками рынка по работе на тех или иных направлениях», – подчеркнула Ломидзе.

Объединённые Арабские Эмираты на втором месте с 1 миллионом туристов, что значительно ниже турецких объемов. Египет даже не дотягивает до 1 миллиона, включая новогодние продажи, где по данным АТОР отдохнули 850 тысяч россиян. Еще 410 тысяч принял Таиланд.

Что касается въездного туризма, то организованный сегмент классических туристов упал на 95% по сравнению с 2021 годом, который тоже не был радужным для въездного туризма. Тем не менее, среди зарубежных стран наметился интерес к поездкам в Россию, который стоит укрепить электронной визой и «картой туриста», позволяющей перевести определенную сумму средств на отдых и не беспокоиться о неработающей системе «Visa».

«Лидеры выглядят довольно неожиданно – это Германия, Иран и Турция. Есть очень большой интерес со стороны Индии, вот Санкт-Петербург уже как флагман или ледокол мостит мосты с Индией, потому что потенциально это очень интересный рынок, и есть интерес к России. Мы надеемся, что в следующем году Индия, другие страны Южной Азии, Юго-восточной Азии смогут приехать по более упрощенной схеме благодаря системе электронных виз, – отметила Ломидзе. – Конечно, этого очень не хватает. Потому что это потребители не только гостиничных услуг – это шопинг, особенно когда мы говорим о туристах Ближнего Востока и Азии. Это и рестораны, и совершенно другой средний чек пребывания на территории России».

По оценке директора АТОР, в целом уходящий год характеризуется провалом во въездном туризме, и положительной динамикой во внутреннем.

«То есть, в целом туристическая индустрия в 2022 году, несмотря на очередной шок, очередной серьезный удар, довольно стабильно развивалась, и люди не отказались от услуг всей цепочки туристического бизнеса. Тем не менее, мы считаем, что это было во многом обусловлено общей экономической ситуацией в стране, и для того, чтобы строить какие-то прогнозы на 2023 год, конечно, хотелось бы, чтобы факторов неопределенности было меньше. Сейчас их слишком много».