Туркам продали пограничную зону Грузии с Россией

10.04.2021, Москва, Шота Апхаидзе

Пока внешнеполитический курс Тбилиси определён на конфронтацию с Москвой, под эгидой «коллективного Запада» продолжает развитие экономической, политической и культурной экспансии Турции в южной и западной Грузии. Анкарой уже практически захвачен внутренний рынок Грузии. На турок приходится 80% внешних инвестиций в Грузии. Можно утверждать, что в рамках транснациональных проектов страна уже включена в хозяйственный комплекс Турции. А в регионах Грузии турецкими спецслужбами регулярно провоцируются конфликты на межрелигиозной почве.

Центральный магистральный нефтегазопровод Баку–Джейхан и железнодорожная магистраль Баку–Ахалкалаки–Карс – важнейшие проекты, которые в геополитическом плане привязывает Тбилиси к Анкаре.

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Помимо этих крупнейших проектов осуществляются еще десятки маленьких. Между Грузией и Турцией очень тесные экономические связи, 75% импортной продукции, которая завозится в Грузию, – это турецкая продукция, и 75% грузинского рынка уже занимает Турция.

80% инвестиций в Грузию осуществляется через Турцию. Большая часть фирм и предприятий, так или иначе, на 70%, зависят от Турции. Соответственно, финансовая и политическая элиты Грузии связаны с представителями турецкого капитала.

Исходя из идеологии и стратегии современного неоосманизма и внешней политики Реджепа Эрдогана, которая выражается в пантюркизме, турецком салафизме и в других вызовах и угрозах, уверенно могу сказать, что сегодня самая большая угроза для суверенитета Грузии и для безопасности всего региона – это Турция.

Не случайно, что в Кутаиси не утихают протесты против турецкой экспансии. За последние два месяца здесь несколько раз прошел митинг с требованием остановить строительство каскада ГЭС на реке Риони. В акции участвовали десятки тысяч человек – при населении Кутаиси в 135 тысяч!

«Мы будем защищать нашу землю. Нам нужно отложить в сторону эмоции и настроиться на длительную акцию протеста. Будьте уверены, что нет силы, которая нас остановит», — заявил один из организаторов собрания Варлам Голетиани.

Участники потребовали от правительства Грузии расторгнуть договор с турецкой компанией ENKA, которая ведет строительство, саму компанию призвали покинуть ущелье Риони.

«Если правительство не прислушается к нашему голосу, мы будем вынуждены полностью перекрыть Кутаиси — снова придем сюда через две недели и уже никуда не уйдем, пока наше требование не выполнят», — пригрозил Голетиани.

Чем вызвана такая волна протеста местных жителей против ГЭС и «турецких инвестиций», которые, как анонсируется, покроют 12% годового потребления электроэнергии в стране?

Не все так просто, как задекларировано в якобы инвестиционном проекте. Там утверждалось, что турецкая компания финансирует постройку ГЭС с целью улучшения энергобезопасности Грузии. Но дело обстоит куда серьезнее, и у жителей Имерети есть повод для опасений. Власти Грузии в лице бывшего премьера Георгия Гахария, став очередным грузинским «преданным другом» Эрдогана, подписали предательский акт с турками. Якобы инвестиционный проект, на самом деле, – синтез турецкой экономической экспансии в Кавказском регионе и коррупционная схема грузинских политико-финансовых элит совместно с администрацией Эрдогана.

Гахария подписал соглашение, согласно которому туркам на 90 лет передается в пользование крупнейшая река в западной Грузии – Риони – вместе со всей ее долиной на протяжении 320 км. Турецкая управляющая компания так же, по своему усмотрению, может эксплуатировать 13,4 тысяч квадратных километров площади бассейна реки, всю флору и фауну. В том числе туркам передали пограничную зону Грузии с РФ, ледник Эдена в горах Большого Кавказа, где берет свой исток река Риони.

Проект Намахвани ГЭС включает в себя строительство двух гидроэлектростанций: Нижней и Верхней Намахвани. В Цагерском и Цхалтубском муниципалитетах Рионского ущелья должны появиться плотины и водохранилища. В правительстве говорят, что Турецкая компания ENKA и ее дочерняя Enka Renawabels кроме 800 млн долларов прямых иностранных инвестиций и почти двух тысяч рабочих мест для местного населения обеспечит энергетическую безопасность Грузии, которая все больше нуждается в импорте электроэнергии.

По словам министра экономики страны Натии Турнава Грузия уже сегодня на 35% зависит от импорта энергоресурсов – электроэнергии и газа для тепловых электростанций.

Однако грузинские чиновники врут. Зависимость возникает не из-за нехватки существующих мощностей, но по причине нерационального использования Ингури ГЭС, а, главное, бесконтрольного «майнинга» т. н. криптовалют (об этом более подробно – чуть ниже).

По импорту газа и нефтяных ресурсов Грузия действительно зависима от импорта, но тут же следует отметить, что по причине тупой антироссийской политики Тбилиси и фактического отказа от сотрудничества с «Газпромом» газовый рынок полностью зависит от соседнего Азербайджана, что весьма опасно для энергетической безопасности Грузии ввиду отсутствия балансов и диверсификации. Тем более, что стратегически за Азербайджаном стоит, опять-таки, Турция.

После ухода из власти Гахария граждане Грузии надеялись, что новый премьер Иракли Гарибашвили решит проблему Намахвани ГЭС. Но спустя месяц после вступления в должность, новый премьер не только не аннулировал антиконституционное соглашение, а даже поддержал его.

Теперь – немного подробнее, почему за последние несколько лет энергопотребление Грузии увеличивается из года в год (уже примерно в два раза), хотя реальный экономический сектор и домохозяйства страны не употребляют столько электроэнергии?

Ответ прост – финансовые элиты Турции, близкое окружение Эрдогана, а также американское окружение Помпео совместно с грузинскими политиками владеют на территории страны, несколько крупными, по сути, нелегальными биткоин-фермами. Для получения солидных дивидендов и полноценного функционирования биткоин-индустрии нужна дешёвая и качественная электроэнергия. Вот – одна из причин, почему так упорно настаивают Вашингтон, Анкара и власти Грузии в кратчайшие сроки построить Намахван-ГЭС.

Это тот случай, когда экономическая экспансия Турции, нелегальная бизнес-деятельность американских элит и коррупционные схемы грузинских политиков совпали.

Турецкая экономическая и политическая экспансия Грузии несёт за собой серьёзную опасность для страны и всего региона . Турция является некой метастазой, которая косвенно распространяет милитаристские интересы западных стран: Америки, Великобритании и других государств НАТО.

Турция в Грузии осуществляют гибридную агрессию – это экономическая экспансия, это политическая экспансия, культурно-гуманитарная экспансия, которая выражается в разных сферах, в том числе и в религиозной.

Вот так в очередной раз мы убеждаемся, что западный вектор грузинской внешней политики – евроинтеграции и евроатлантизма – Грузию привел не в Европу, а в Турцию.