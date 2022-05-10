Турки боятся, что Россия устроит новое «балканское Приднестровье»

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Мусульманско-хорватская федерация Боснии и Герцеговины опасается, что Россия превратит Республику Сербскую в «балканское Приднестровье».

Об этом пишет сайт турецкого телеканала TRT World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До конфликта на Украине сараевские чиновники уже беспокоились о выживании БиГ как суверенного государства, но после 24 февраля эти опасения только усилились. Действия Москвы в Южной Осетии Грузии, Приднестровье Молдовы и некоторых частях Восточной Украины вызывают опасения, что Россия также может наводнить БиГ деньгами, оружием и военными советниками через Сербию», – пишет издание.

Вот почему в Сараево испытали большое облегчение после того, как российская армия отошла от Киева.

«Если бы Киев пал перед Россией, Республика Сербская провозгласила бы уже независимость, и мы уже были бы в состоянии войны», – заявил боснийский политолог Гарун Карчич.

TRT World полагает, что Москва могла бы признать независимость Республики Сербской, если бы Босния и Герцеговина попыталась бы вступить в НАТО. Пока это не дает сделать лидер боснийских сербов Милорад Додик.

«В этот момент российские «миротворцы» могут появиться в Баня-Луке или других частях Республики Сербской через Сербию, чтобы помочь «стабилизировать» ситуацию. Превращение РС в де-факто пророссийскую сепаратистскую республику на Западных Балканах поставило бы эту «независимую» страну на границы двух членов НАТО: Хорватии и Черногории. С точки зрения Москвы, это позволило бы России отплатить НАТО око за око, поскольку США и другие западные державы выступают за то, чтобы привлечь в Альянс больше стран на границах с Россией», – считают турецкие журналисты.