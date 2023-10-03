«Турки и украинцы» – Делягин о «натовском» десанте в Карабахе

Владимир Гладков .  
03.10.2023 16:40
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Армения, Вооруженные силы, Дзен, Нагорный Карабах, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


События с заходом Азербайджана в Нагорный Карабах – звено из цепи геополитических шагов, представляющих смертельную опасность для России.

Об этом на канале журналиста Павла Иванова заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

События с заходом Азербайджана в Нагорный Карабах – звено из цепи геополитических шагов, представляющих...

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Политика спросили, «что насчёт ситуации в Карабахе».

«А ситуации в Карабахе больше нет никакой. Есть ситуация в Азербайджане. Сейчас, как я понимаю, Азербайджан с Турцией пробьют коридор с территории Армении, введут туда миротворческий контингент ООН, который, на самом деле, будет контингентом НАТО, скорее всего, из военнослужащих Турции, может быть, немного разбавленный украинцами. И обеспечат железнодорожный транзит из Турции в Среднюю Азию для реализации проекта Великий Туран.

Я посмотрю после этого, что там будут рассказывать нам про дружественный Казахстан и прочих-прочих. Это то, что прямо сейчас видно, что очевидно.

Причём, единственная страна, которая может вмешаться, потому что это противоречит её интересам, это Иран. Ну, для России это грозит гибелью – при том, что проект Великий Туран прямо направлен на уничтожение России, это не скрывается, англичане его хорошо сделали. Но российская бюрократия, я так подозреваю, ничего против не имеет, судя по её действиям, по крайней мере, а Иран имеет», – отметил Делягин.

Однако, по его мнению, в ситуацию не вмешается и Тегеран.

«Ирану это плохо, но если Иран ввяжется в эту кашу, так для Запада ещё лучше, это будет его дополнительное ослабление. И вряд ли он, на самом деле, ввяжется, потому что у него реальная проблема – у него на северо-западе азербайджанцы живут. Проблема территориальной целостности, конечно, для Ирана не стоит, а вот проблема сепаратистских движений, как я подозреваю, стоит. Это их реальная головная боль», – сказал депутат.

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