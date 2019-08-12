Турки могут опередить Запад в развале украинской экономики

12.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Если Украина и Турция договорятся о зоне свободной торговли, неконкурентоспособная украинская экономика будет окончательно уничтожена.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю будет, в ближайшее время, думаю, что турки нас задавят, Эрдоган Зеленского додавит. Экономисты грамотные говорят, поскольку турецкая экономика в несколько раз сильнее нашей, то любые эти зоны свободные играют на руку в пользу сильных экономик.

Хотя с турками у нас особая ситуация: это одна из немногих стран, где у нас позитивное сальдо торговое, большой достаточно объём торгового обмена и сейчас, по-моему, 4 млрд называлось, в 2013-м году было даже 6,5, теперь 10 уже поставили президенты, поэтому интерес есть общегосударственный.

Поскольку у нас ни одна власть не руководствуется государственными интересами и не собирается, очевидно, этого делать, тут есть интерес шкурный.

Поскольку Порошенко покровительствовал или крышевал сельскохозяйственный бизнес, то понятно, что от введения ЗСТ пострадают наши крупные производители, в т.ч. овощей, ряда других видов с/х продукции, которой турки могут наш рынок заполнить», – отметил он.

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов также добавил, что турки ранее добивались неограниченной ЗСТ, что дало бы им возможность иметь огромные преференции от вывоза и переработки украинского сырья.

«Ситуация на переговорах осложнялась тем, что турки хотели полную ЗСТ, без всяких изъятий и ограничений. Это означало, в первую очередь, что? Возможность скупить семена подсолнечника, перевезти в Турцию, отжать масло и вместо Украины тащить его в Европу, во-вторых, вывезти металлолом для турецкой металлургической промышленности, и в-третьих, турецкий ширпотреб на украинский рынок без всяких ограничений, что означает подрыв украинской лёгкой промышленности, которая только-только начала восстанавливаться на давальческих схемах и на производстве моделей по европейским брендам», – подчеркнул эксперт.