30.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Азербайджан, Армения, Война, Вооруженные силы, Нагорный Карабах, Политика, Россия, Украина
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«Турки могут пройти церемониальным маршем до Еревана» – Фельгенгауэр


Представляемый в ряде СМИ как российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр не согласен с популярной в российской либеральной среде версией о том, что армяно-азербайджанский конфликт выгоден России, поскольку позволит ей выступить в роли миротворца.

Об этом он заявил сегодня на круглом столе в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу оснований, чтоб это было нужно России. У нее и других проблем много. Конфронтация в Закавказье подрывает основную российскую тему в регионе, которая состоит в том, что Россия хотела бы восстановить прежнее влияние. Война между двумя государствами, с которыми Россия хотела бы восстановить близкие, доверительные и доминирующие отношения, ничего хорошего для этой стратегии не дает. Надо их разнимать, вставать на чью-то сторону. Неприятностей будет очень много, а выгоды непонятны», – сказал Фельгенгауэр.

Он напомнил, что российские гарнизоны в Армении невелики (4 тысячи человек), а перебросить подкрепление через Грузию невозможно.

«Этот конфликт потенциально может втянуть Турцию в Закавказье в гораздо большей степени, чем сейчас. А это России совсем не нужно. Это значит потерю влияния в Закавказье… Это стратегический кошмар. Турки, если захотят, продут церемониальным маршем до Еревана. Как их остановить, непонятно. Разве что ядерное оружие использовать», – сказал Фельгенгауэр.


Отметим, что Фельгенгауэр не имел отношения к военному делу, по образованию – биолог, после распада СССР решивший переквалифицироваться в журналисты. Его военные прогнозы, как правило, не сбываются. Например, в начале конфликта с Грузией в 2008 году он восторженно отзывался о действиях грузинской артиллерии и пророчил многотысячные потери российской армии. В итоге конфликт продлился пять дней, а грузинские подразделения позорно бежали, бросая технику.

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