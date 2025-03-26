Турки могут воспользоваться: «зерновое перемирие» грозит обернуться заходом в Чёрное море морской армады НАТО

Катя Добрина.  
26.03.2025 16:27
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Зерно, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Сюжет дня, Турция, Украина


Черноморская инициатива не должна касаться открытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных судов. В противном случае поставки оружия на Украину будут идти прямо по морю, без обходных путей.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание профессор кафедры политических наук КФУ, политолог Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Черноморская инициатива не должна касаться открытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных судов. В...

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«Такой риск есть, и он связан с тем, что Турция, перекрыв проливы 27 февраля 2022 года, идентифицировала СВО как военный конфликт, сославшись на конвенцию Монтрё от 1936 года. Но при этом Турция заложила люфт, связанный с тем, что эта статья не совсем подходит под существующий конфликт.

Этот разрыв между буквой и духом закона турецкая сторона через свой МИД интерпретировала так, что Турция придерживается не столько буквы закона, сколько духа конвенций. И сейчас, исходя из того, что проливы перекрыты, мы имеем достаточно прогнозируемое военно-политическое положение в Чёрном море. Но оно обрушится, если эти черноморские или турецкие проливы, как их называют во всём мире, будут открыты», – отметил он.

По словам эксперта, страны НАТО, поддерживая Украину, ищут обходные пути, альтернативные конвенции Монтрё, для поставки вооружений, и они их уже находят.

«Если проливы будут открыты для военных судов нечерноморских государств, то по статьям конвенции Монтрё общий тоннаж одновременно пребывающих кораблей не должен превышать 30 тысяч тонн. Это три крупных корабля. И это, безусловно, в общем-то облегчит жизнь недругам России», – заключил Ирхин.

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