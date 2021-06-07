07.06.2021, Днепропетровск, Игорь Шаповалов
 
беспредел, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Турки начали незаконную добычу золота на Украине – но ещё не знают, что их кинули

Новости УкраиныТурецкие компании, дав взятку главе украинской службы «Держгеонадра» Роману Опимаху, начали незаконную добычу золота...

Турецкие компании, дав взятку главе украинской службы «Держгеонадра» Роману Опимаху, начали незаконную добычу золота и других полезных ископаемых на территории Днепропетровской области.

Об этом в эфире телеканала «Днепро.TV» сообщил украинский адвокат Дмитрий Брутко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что для добычи полезных ископаемых необходимо выиграть конкурс, получить спецразрешение, сделать «горный отвод», проект разработки, и оформить земельный участок.

«Что произошло – глава службы «Держгеонадра» взял с турок денег, какие-то гарантии, что всё будет хорошо. Но там не всё будет хорошо, потому что там идёт частная собственность в виде паёв – земель сельхозназначения, которым нельзя ни менять целевое назначение, ни продавать.

И турки начинают по этому периметру кататься и что-то сверлить. Хотя не имеют на это права. Подвох в том, что глава службы «Держгеонадра», скорее всего, знал, что там вопрос с землёй решён не будет – как можно оформить земельный участок, если он находится в частной собственности и не подлежит продаже? Получается, турок, скорее всего, просто «прокидали», – сказал он.

По мнению Дмитрия Брутко, турки, скорее всего, не знают о незаконности своей деятельности, да и отобрать землю у возмущённых крестьян не получится.


«Для того, чтобы это сделать, нужно изменить целевое назначение земли. А как можно изменить целевое назначение пая, если он подмораторный, это особо ценные земли. Да, есть какой-то квадрат с полезными ископаемыми, но нельзя менять его целевое назначение», – добавил адвокат.

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