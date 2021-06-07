Турки начали незаконную добычу золота на Украине – но ещё не знают, что их кинули

07.06.2021, Днепропетровск, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Турецкие компании, дав взятку главе украинской службы «Держгеонадра» Роману Опимаху, начали незаконную добычу золота и других полезных ископаемых на территории Днепропетровской области.

Об этом в эфире телеканала «Днепро.TV» сообщил украинский адвокат Дмитрий Брутко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что для добычи полезных ископаемых необходимо выиграть конкурс, получить спецразрешение, сделать «горный отвод», проект разработки, и оформить земельный участок.

«Что произошло – глава службы «Держгеонадра» взял с турок денег, какие-то гарантии, что всё будет хорошо. Но там не всё будет хорошо, потому что там идёт частная собственность в виде паёв – земель сельхозназначения, которым нельзя ни менять целевое назначение, ни продавать.

И турки начинают по этому периметру кататься и что-то сверлить. Хотя не имеют на это права. Подвох в том, что глава службы «Держгеонадра», скорее всего, знал, что там вопрос с землёй решён не будет – как можно оформить земельный участок, если он находится в частной собственности и не подлежит продаже? Получается, турок, скорее всего, просто «прокидали», – сказал он.

По мнению Дмитрия Брутко, турки, скорее всего, не знают о незаконности своей деятельности, да и отобрать землю у возмущённых крестьян не получится.

«Для того, чтобы это сделать, нужно изменить целевое назначение земли. А как можно изменить целевое назначение пая, если он подмораторный, это особо ценные земли. Да, есть какой-то квадрат с полезными ископаемыми, но нельзя менять его целевое назначение», – добавил адвокат.