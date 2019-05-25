25.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Россия, Украина, Экономика
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Турки навариваются на украинской упёртости по российскому Крыму

Турецкие посредники помогают в обход законов Украины поставлять руду на заводы олигарха Дмитрия Фирташа в Крыму, зарабатывая на «серой» схеме.

Об этом в ходе форума в Киеве «Оккупированный Крым: внешняя политика и политика безопасности» заявил фейковый «представитель президента Украины в Крыму» Изет Гданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До сих пор у нас законодательство по Крыму, которое было сделано в 2014 году, сейчас не отвечает сегодняшним требованиям. Действительно, обидно, что до сих пор есть закон о свободной экономической зоне, и мы не можем его отменить.

Это является проблемой, потому что у нас в Крыму в прошлом году была проблема с химической промышленностью, и до сих пор заводы там работают, и до сих пор с территории материковой части Украины идёт перевалка руды на территорию временного оккупированного Крыма, используя схемы через Турцию: сначала железнодорожным путём в Одесщину, потом с Одесщины в Турцию, с Турции потом во временно оккупированный Крым», – сокрушался Гданов.

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