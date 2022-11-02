Турки передумали: завтра зерновой коридор из Украины возобновят уже без участия русских

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Новости Украины

После однодневной паузы, 3 ноября движение судов с украинским продовольствием из черноморских портов Незалежной через “зерновой коридор” продолжится, несмотря на ранее состоявшийся выход РФ из зерновой сделки.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в своем Twitter. По его словам, уже завтра ожидается прохождение восьми судов с сельхозпродукцией.

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Напомним, в минувшую субботу Россия заявила о приостановлении зернового соглашения, заключенного Москвой, Турцией, Украиной и ООН. В Кремле утверждают, что больше не могут гарантировать безопасного прохождения кораблей из Украины через Черное море, объясняя это украинской атакой на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Три другие стороны соглашения – ООН, Украина и Турция – сначала продолжили пропускать суда без участия России, но во вчера объявили, что в среду, “зерновой коридор” не будет работать.

“Секретариат ООН при Совместном координационном центре сообщает, что делегации от Украины, Турции и ООН согласовали не планировать движения судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на завтра, 2 ноября”, – говорилось в совместном заявлении Киева, Анкары и ООН.

Однако уже сегодня утром позиция турок поменялась. Как сообщили в Минобороны Турции в Twitter, сухогрузы под турецким флагом продолжат вывоз агропродукции из Украины зерновым коридором, несмотря на позицию РФ.

MSB HULUSİ AKAR: “Ukrayna limanlarından ayrılmış olan, denizde seyir halindeki gemiler yollarına devam ediyor. Türk bandralı gemilerin çıkışında ise bir sorun yaşanmıyor. Onlar çıkışa devam edecekler. Biz mevcut verileri, bu anlaşmanın devam edeceği yönünde değerlendiriyoruz.” pic.twitter.com/UTRYOhgSEy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2022



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует сегодня-завтра позвонить в Кремль для обсуждения «зерновой сделки». Ранее глава Турции заявил, что приложит все усилия, чтобы экспорт зерна из черноморских портов Украины продолжился.

«Суда, которые вышли из украинских портов и курсируют в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под турецким флагом. Они продолжат выходить. Мы оцениваем имеющиеся данные, что это соглашение будет продолжаться», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Господин Шойгу продолжает переговоры со своими властями в рамках предоставленной нами информации. Мы ожидаем от них ответа сегодня или завтра. Мы напомнили нашим собеседникам, что эти мероприятия не должны быть сорваны, не должны возникать проблемы, и мы не должны снова возвращаться к началу. По нашей оценке текущих данных, это соглашение будет продолжено», – добавил турецкий министр.

Координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла во вторник вечером сообщил, что надеется, что движение сухогрузов с продовольствием из украинских портов в четверг возобновится.

В российских медиа уже успели негативно отреагировать на изменение позиции Анкары.

“Чтобы послевкусие было, так сказать, полным, насыщенным и округлым. Эрдоган очень надежный партнер. Очень. Если сказал, то – делает. Мы запомнили”, – возсущается радиоведущий Сергей Мардан.

“Россиюшке в очередной раз поводили по губам в черноморских портах. Россиюшка насупила брови – “вот ужо мы, будет как вчера!! – А что было вчера? Да ничего не было”. Просто договорились с Украиной и Турцией – нашим любимым союзничком, надёжным, как броня – за спиной России, и вывозят себе спокойно. Россия, а ты в групповом сексе участвуешь? Нет? Ну, тогда мы тебя вычёркиваем. Тебе сглатывать не привыкать”, – вторит Мардану коммунистка и экс-депутат Госдумы Дарья Митина.