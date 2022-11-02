Турки передумали: завтра зерновой коридор из Украины возобновят уже без участия русских

02.11.2022  09:23 (Мск), Анкара
Никита Еременко.  
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Дзен, Зерно, Политика, Россия, Торговля, Транспорт, Турция, Украина
Новости Украины

После однодневной паузы, 3 ноября движение судов с украинским продовольствием из черноморских портов Незалежной через “зерновой коридор” продолжится, несмотря на ранее состоявшийся выход РФ из зерновой сделки.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в своем Twitter. По его словам, уже завтра ожидается прохождение восьми судов с сельхозпродукцией.

После однодневной паузы, 3 ноября движение судов с украинским продовольствием из черноморских портов Незалежной...

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Напомним, в минувшую субботу Россия заявила о приостановлении зернового соглашения, заключенного Москвой, Турцией, Украиной и ООН. В Кремле утверждают, что больше не могут гарантировать безопасного прохождения кораблей из Украины через Черное море, объясняя это украинской атакой на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Три другие стороны соглашения – ООН, Украина и Турция – сначала продолжили пропускать суда без участия России, но во вчера объявили, что в среду, “зерновой коридор” не будет работать.

“Секретариат ООН при Совместном координационном центре сообщает, что делегации от Украины, Турции и ООН согласовали не планировать движения судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на завтра, 2 ноября”, – говорилось в совместном заявлении Киева, Анкары и ООН.

Однако уже сегодня утром позиция турок поменялась. Как сообщили в Минобороны Турции в Twitter, сухогрузы под турецким флагом продолжат вывоз агропродукции из Украины зерновым коридором, несмотря на позицию РФ.


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует сегодня-завтра позвонить в Кремль для обсуждения «зерновой сделки». Ранее глава Турции заявил, что приложит все усилия, чтобы экспорт зерна из черноморских портов Украины продолжился.

«Суда, которые вышли из украинских портов и курсируют в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под турецким флагом. Они продолжат выходить. Мы оцениваем имеющиеся данные, что это соглашение будет продолжаться», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Господин Шойгу продолжает переговоры со своими властями в рамках предоставленной нами информации. Мы ожидаем от них ответа сегодня или завтра. Мы напомнили нашим собеседникам, что эти мероприятия не должны быть сорваны, не должны возникать проблемы, и мы не должны снова возвращаться к началу. По нашей оценке текущих данных, это соглашение будет продолжено», – добавил турецкий министр.

Координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла во вторник вечером сообщил, что надеется, что движение сухогрузов с продовольствием из украинских портов в четверг возобновится.

В российских медиа уже успели негативно отреагировать на изменение позиции Анкары.

“Чтобы послевкусие было, так сказать, полным, насыщенным и округлым. Эрдоган очень надежный партнер. Очень. Если сказал, то – делает. Мы запомнили”, – возсущается радиоведущий Сергей Мардан.

“Россиюшке в очередной раз поводили по губам в черноморских портах. Россиюшка насупила брови – “вот ужо мы, будет как вчера!! – А что было вчера? Да ничего не было”. Просто договорились с Украиной и Турцией – нашим любимым союзничком, надёжным, как броня – за спиной России, и вывозят себе спокойно. Россия, а ты в групповом сексе участвуешь? Нет? Ну, тогда мы тебя вычёркиваем. Тебе сглатывать не привыкать”, – вторит Мардану коммунистка и экс-депутат Госдумы Дарья Митина.

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