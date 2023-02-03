Турки пошли воевать против Украины

Олег Кравцов.  
03.02.2023 13:18
  (Мск) , Москва
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Балканы, Война, Вооруженные силы, Дзен, Добровольцы, Россия, Сербия, Турция, Украина


Добровольцы из Турции прибыли на территорию Запорожской области, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Добровольцы из Турции прибыли на территорию Запорожской области, чтобы принять участие в боевых действиях...

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Он уточнил, что всего прибыло три добровольца, а боевую подготовку они проходят в батальоне имени Павла Судоплатова, который сформирован на территории региона.

«Я уверен, что это только начало. Основная проблема – это логистика, как попасть к нам из других государств. Нужно сначала прилететь куда-то далеко, потом оттуда долго ехать. Причину, естественно, не озвучишь прямо, с учетом консолидированной позиции Запада против России: санкции, уголовные преследования и прочие вещи.

Показательный момент в том, что потомки запорожских казаков и турецкие добровольцы сражаются плечом к плечу, при том, что отношения у нас чаще были не самыми теплыми: только в официальной историографии насчитывается от десятка до полутора десятков русско-турецких войн.

Показательно, что помимо турок у нас есть еще и сербские добровольцы, а ведь у Сербии тоже были непростые отношения с Турцией. Но сегодня мы не ищем, что нас разъединяет, а находим то, что объединяет. Общность здравомыслящих людей доброй воли, с традиционным взглядами», – сказал Рогов «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что на данный момент граждане 40 государств стремятся воевать на стороне России, причем значительная желающих – представители Британии, США, Канады и других наиболее развитых западных стран.

«Эти люди прекрасно понимают, что мировое будущее решается на этой земле, от того, как ситуация решится здесь, будет зависеть будущее их близких,  их детей и внуков. И тут мы видим отличие – турецкие олигархи зарабатывают на войне, а простые турки поддерживают волю народа и борьбу за справедливость», – добавил российский чиновник.

Он уточнил, что в подразделениях бывшего 1-го корпуса ДНР воюют и американцы, и немцы, и британцы, и бразильцы, и канадцы, и французы с испанцами.

«Из тех, с кем я пресекался и кого лично знаю, десятка два иностранцев точно воюет. Я уж не говорю про ЧВК, где представлено ещё больше государств. Большинство этих людей выступают против нацизма, интересовались или интересуются русской историей, хорошо знают русскую культуру», – отметил Рогов.

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