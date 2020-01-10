10.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Россия, Сельское хозяйство, Турция, Украина
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Турки предложили России потеснить Украину

Турки предложили России не конкурировать на рынке бобовых, а вместо этого нарастить экспорт кукурузы, потеснив производителей из Украины, у которых, впрочем, качество товара оказалось хуже.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

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«Недавно мы встречались с турецкими коллегами, они обеспокоены ростом производства бобовых в России. В Турции выращивают эти культуры и продают их в Ирак, Иран, Азербайджан. Коллеги просят Россию производить больше кукурузы, которая требует много воды, в Турции она дорогая. Вообще один из лидеров по производству кукурузы, ближайший к нам географически, – Украина. Там ее производят в два раза больше, чем мы, – 35 млн тонн против наших 14,5 млн. Но турецкие коллеги говорят, что качество нашей кукурузы лучше», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Данкверт дал понять, что в предложении турок есть резон.

«Кстати, выход спирта из кукурузы гораздо выше, чем из пшеницы. По-хорошему, мы не должны сегодня тратить пшеницу на спирт, лучше ее экспортировать», – сказал глава Россельхознадзора.

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