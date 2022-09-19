Турки – против греков, македонцы – против болгар. Балканы рискуют полыхнуть вслед за Украиной

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Пока мир с тревогой наблюдает за ходом операции денацификации на Украине, проводимой Российской Федерацией, назревает новый очаг напряжения – Балканы.

Наибольший резонанс вызвала угроза со стороны Турции отобрать у греков несколько островов в Эгейском море. Турецкий президент Реджеп Эрдоган недвусмысленно заявил о намерении провести, как он выразился – «деоккупацию» нескольких демилитаризованных островов, принадлежащих Греции. Эрдоган, будто издеваясь над греками, сказал, что турецкие войска могут прибыть ночью и «сделать то, что необходимо».

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Реакция греческой стороны была традиционной. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сразу же бросился в Париж, под крыло к своему давнему покровителю Эммануэлю Макрону. Главы двух государств провели совместную пресс-конференцию в Елисейском дворце.

Греческий премьер Кириакос Мицотакис продемонстрировал свою непреклонность и воинственность:

«Мы готовы противостоять всем тем, кто угрожает нам высадиться на наших островах, на нашей территории».

Французский «миротворец» Макрон, с присущим ему гонором, заявил:

«Мы не разрешим беспорядок, особенно в восточном Средиземноморье».

И, ведь не разрешит, в самом деле! Особенно, если кто-то будет у него спрашивать, это самое «разрешение»…

Если отложить шутливый тон, то становится очевидно, что ситуация очень непроста. И Греция, и Турция – члены НАТО. Если Франция – традиционный союзник греков, то прочие члены альянса окажутся перед сложным выбором. Причем, очевидно, что руководствоваться они будут не принципами справедливости, а собственными экономическими и политическими интересами. Греция явно уступает туркам в военной силе, и положение её, в случае агрессии, будет незавидно.

В разговорах с моими друзьями из Греции, всё чаще стала проскальзывать фраза: зачем нам НАТО, если они нас не могут защитить от главного врага – Турции? Никто, кроме турок, нам не угрожает.

Турция использует свой извечный приём, опробованный ещё во времена Первой мировой войны: сохраняя формальный нейтралитет, не вступая в прямое столкновение с сильными противниками, пытаться «отгрызать» кусочки территорий соседних государств. «Ловить рыбу в мутной воде», когда наиболее могущественные государства заняты собственными проблемами, это – знакомый почерк турецких правителей.

Президент Эрдоган решил всё же подстраховаться, он не отправился искать союзников в Европу, а попытался косвенно заручиться поддержкой российского лидера – Владимира Путина!

И вот уже Султан умалчивает о непризнании российского Крыма, о поставках беспилотников «Байрактар» на Украину для борьбы с русской армией. Теперь его тон изменился кардинально:

«Турция, как и прежде, придерживается взвешенной политики в отношении Украины и России. При этом, я не поддерживаю провокационный курс Запада в отношении Украины… Я должен также предостеречь тех, кто недооценивает Россию. Газ является важным активом, который есть у России, и сейчас все пытаются найти способ пережить зиму. Россия прекратила поставки природного газа, и цены в Европе выросли. Почему вы не подумали об этом раньше?»

Эрдоган, как всегда, выбрал сильный ход – припугнул партнёров по НАТО своими добрыми отношениями с Путиным. Греция же, со своей приверженностью обязательствам перед ЕС и НАТО, вполне может остаться один на один с более сильным в военном плане противником.

В самой же Греции растет мощная волна протестов против социальной политики правительства. Болгарские издания, описывая происходящие протесты у соседей, пугают устрашающими заголовками: «В Греции страшно! Тысячи вышли на улицы, требуя выхода из ЕС и НАТО».

Греческие СМИ комментируют беспорядки и манифестации в одном из крупнейших городов Греции – Салониках, более сдержано и делают упор не на политических лозунгах, а на экономических требованиях, озвученных лидерами протестов:

«Мы хотим, чтобы базовая заработная плата увеличилась, покупательная способность работников и малых и средних предприятий возросла, мы хотим, чтобы безопасность труда работала, как и должно быть… Сотрудники требуют повышения своей зарплаты здесь и сейчас. Греческие семьи не могут жить, отдавая пятьсот евро за аренду жилья и двести пятьдесят евро за электричество».

Причиной волнений в Греции стали объявленные премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом новые антикризисные меры, которые заставят население «затянуть пояса» ещё туже… Ну, а исходная причина этих «мер» и последовавших народных возмущений, всё та же – самоубийственные санкции ЕС против России и поддержка режима марионетки НАТО – Владимира Зеленского, в продолжающемся братоубийственным вооруженным столкновением на территории Украины.

В этой ситуации, грекам недоставало только вторжения турецких войск! К реальной военной угрозе Греция не готова. Даже, если вторжение не будет масштабным, экономика страны может рухнуть окончательно.

И как «вишенка на торте» – недавнее заявление лидера одной из партий Северной Македонии, Александра Николовски. Он официально предложил аннулировать соглашение о дружбе и добрососедстве с Болгарией! По сообщению албанского информационного агенства Telegrafi Maqedoni , если инициатива македонского политика будет поддержана 150 тысячами подписей, то власти страны обязаны будут вынести её на референдум. Эту же информацию подтвердил спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери.

Болгарские власти же продолжают терпеливо ждать внесение поправок в конституцию Северной Македонии, касающиеся болгарского национального меньшинства. Напомню, на этих примиряющих поправках и строился «план» Эммануэля Макрона по примирению позиций Скопье (столица Северной Македонии) и Софии. Похоже, ни о каких «поправках» и примирении, речь уже не идет. Однако французского «миротворца» Макрона эти детали уже не волнуют. Свою миссию по проталкиванию, против воли Болгарии, кандидатства Северной Македонии в ЕС, он уже выполнил.

Грекам стоит напомнить, чего стоит поддержка Макрона в решении международных конфликтов…

Больше трех лет назад, в самом начале 2019 года, я опубликовал в издании болгарских социалистов Вестнике Дума, статью, взяв заголовком цитату из старой советской песни – «Если завтра война…». Сейчас, эта война идет нарастающими темпами. Тогда же, меня никто не услышал… Уверен, я не единственный кто видел и осознавал перспективу неизбежного вооруженного столкновения на Украине.

Теперь, вижу со всей очевидностью, если тем, кто с маниакальным упорством стремится сократить население Земного шара, разрабатывая убийственные бактерии в биолабораториях и провоцируя вооруженные конфликты, не удастся развязать третью мировую войну на территории Украины, то следующим очагом могут стать Балканы! Регион этот исторически взрывоопасен. Межнациональные противоречия тут тлеют десятками лет. Социальные проблемы, бедность – подпитывают общую напряженную ситуацию. Остается надеяться на волю Господа, его покровительство, и отчасти, на мудрость политиков Балканского полуострова.