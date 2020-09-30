Турки – пушечное мясо. Запад планирует большую бойню вплоть до афганской границы

30.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Если вовремя не остановить Турцию, то военные действия могут переместиться на Среднюю Азию, Северный и Южный Кавказ, а дальше – охватить всю Россию.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто выигрывает здесь, во всей этой заварушке, чтобы вам было понятно – выигрывает Запад. Турки – это пушечное мясо, они всё будут делать, но они получают возможность попытаться создать Османскую империю, а Запад, что получает – опять бьёт Россию на Южном Кавказе.

И это не всё, турки пойдут дальше – и Туркмения, и Узбекистан, и так далее, чтобы взорвать ситуацию в Афганистане.

Вы же ничего не знаете, каждый день на афгано-таджикской границе гибнет 3-4 пограничника таджика, каждый день, посчитайте, сколько погибло. Банды в Таджикистане стоят готовые к прорыву.

Они такое устроят нам, Сирия будет цветочки, ягодки будут в Средней Азии, и здесь турки придут», – заявил Жириновский.

«Они ничего не сделают правильно, не будет там Османской Империи, но это будет нам война под Уралом – Новосибирск, Екатеринбург, здесь Южный Кавказ на Северный Кавказ перебрасывается, мы будем биться с ними – Астрахань, Волгоград, Ростов, как в ту гражданскую войну 100 лет назад.

Проиграют турки, проиграют персы, но миллионы опять погибнут, а мы опять будем хоронить наших солдат, устанавливать памятники. Вот, в чём проблема», – добавил политик.