Турки сняли сериал про бошнякского палача и садиста

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В Турции завершились съемки сериала о командире 28-й дивизии Армии Боснии и Герцеговины Насере Ориче, чьи головорезы с 1992 по 1995 годы уничтожили 156 сербских деревень и хуторов в Подринье и убили 3 тысячи 262 серба.

В версии турецких кинопропагандистов изувер предстанет бесстрашным героем и борцом за веру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новый сериал, снятый государственным турецким телеканалом TRT, имеет название «Белая лилия» (символ боснийской средневековой государственности, позаимствованный в 90-е исламистскими сепаратистами). Роль Орича исполнил турецкий актёр Исмаил Эге Шашмаз. Трейлер будущей киноподелки уже появился в соцсетях, хотя о дате премьеры пока еще не сообщено.

«Будут ли показаны убийства инакомыслящих из собственного народа, останется ли место для сцены, в которой Орич расплачивается с моджахедами, которые привезли ему в качестве трофеев отрубленные головы сербов? Как будут экранизироваться нападения на все сербские села в Подринье, которые были стерты с лица земли? Стоит авторам сериала показать и как Насер Орич лично выколол глаза судье Иличу… Посмотрим, в каком кадре окажется вертолет, на котором Орич бежал из Сребреницы в июле 1995 года, а также последующий прорыв мусульман, среди которых его не было», – прокомментировал скандальную премьеру «Политике» председатель Собрания республиканской организации семей пленных и погибших бойцов Республики Сербской БиГ Бранимир Койич.

В 90-е бывший милиционер и телохранитель Слободана Милошевича Насер Орич возглавил сепаратистскую 28-й дивизию Армии Боснии и Герцеговины, которая заняла анклав Сребреница и Жепа, вклинивавшийся на территорию Республики Сербской. Оттуда его банды регулярно нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население, сжигая дома и церкви.

Насер Орич (справа) со своими боевиками

Расправы над сербами фиксировались на видео и продавались на рынках под названием The Best of Naser Oric. Сам кровавый мясник даже не скрывал, что лично участвовал в бесчеловечных расправах.

Боевики Насера Орича на руинах разоренного и этнически вычищенного ими на Рождество 1993 года сербского села Кравица близ Сребреницы

В 1995 году, после очередной кровавой провокации, спровоцировавшей сербское наступление, он сбежал из анклава на вертолете, якобы будучи экстренно вызван в Сараево, бросив своих боевиков на произвол судьбы.

Тем не менее, Гаагский трибунал дважды оправдал кровавого командира, впоследствии он был оправдан и Судом БиГ.