Турки вляпались в украинский скандал со сбором денег на «байрактары»

Производитель беспилотников “Байрактар” заявил, что бесплатно отправил Украине три «Байрактара».

В своем заявлении в Twitter компания Baykar заявила, что тронута солидарностью украинцев по сбору средств.

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«Компания Baykar в курсе, что кампания по сбору денег под названием “Народный Bayraktar” успешно собрала сумму для покупки нескольких БПЛА Bayraktar ТВ2 для украинцев для защиты своей родины. Бизнесмены и обычные люди внесли средства – малые и большие – для достижения этой цели в течение нескольких дней. Компания Baykar не примет оплату за ТВ2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт», – говорится в опубликованном письме.

Вместо этого, там попросили направить собранные деньги на помощь в борьбе народа Украины, проявив «солидарность и решительность перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов».

Ранее за три дня разрекламированной шоуменом Притулой акции в поддержку ВСУ украинцы собрали 600 миллионов гривен, которых хватит на приобретение четырех БПЛА “Байрактар” TB2.

Акцию успел раскритиковать в своем блоге украинский политик-эмигрант Анатолий Шарий.

Ранее Анатолий Шарий назвал акцию Притулы и Ко чисто коррупционной аферой.

«Собрали на байрактары 500 миллионов за три дня. В сборе участвовали, помимо Притулы, такие честные люди, как Стерненко. И вот читаю я восторженные комментарии деревенских клуш в стиле «тепер переможемо!», читаю, что Притула готовит «еще более масштабный сбор» и думаю – они ничего не упустили между сбором в 500 млн и еще более масштабным?

Упустили, конечно, но никто вопросов не задает. Они купить забыли. То есть, они, конечно, купят, но интересно посмотреть на этот процесс.

Огромная часть средств – в криптовалютах, причем, каждый собрать пытался себе. Теперь они должны быть аккумулированы где-то и, по всей видимости, обменяны на одну криптовалюту. Что-то типа USDT.

Но как эту крипту забросить на банковский счет? Они же не поедут покупать байрактары за наличные? Процесс переброски таких огромных средств на счет в банке с криптокошелька – это процесс уникальный, и, скорее всего, будет просто обнал.

Но обнал – это процент. Кто будет обнальщиком и под какой процент? Где возьмут столько нала, как его вообще доставлять будут? И куда – в банк? Типа возьмут 15 чемоданов долларов (никто не найдет столько нала сейчас в стране для обнала крипты) и повезут в банк класть на счет?

Что произойдет после этого? Только деревенская клуша может считать, что стоимость байрактара ровно 5 млн долларов. Купить его частное лицо также не может, то есть, будет прокладка. Кто это? Минобороны? Ясно, что даже при наличии цены, указанной по концовке в документах, будет откат. Понятно, что украдут что так, что эдак.

Но не задавать ВООБЩЕ НИКАКИХ ВОПРОСОВ – это же насколько пробитыми надо быть?

Я понимаю Притулу. Он увидел, как собрали литовцы и подумал «да какого хрена, а я?!» Конечно, литовцы тоже украдут на теме, но конечно же, сумма для наших была бы смешная. Я понимаю, что сотни тысяч дураков никогда не зададутся этими простейшими вопросами. Я знаю, что ответом на эти вопросы может быть одна фраза: «Шарий сепар!» Универсальная фраза, поматюкаться еще можно в лучших традициях.

Но глядя на восторги и готовность собрать теперь миллиард, триллион, сто триллионов, глядя на все эти комментарии трудно не вспомнить ставшую крылатой фразу Мавроди.

Лох не мамонт, лох не вымрет», – добавил Шарий.