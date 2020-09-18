Туркмения объявила войну русскому языку

18.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Туркменский МИД оставил без ответа ноту российского внешнеполитического ведомства по поводу сокращения сферы образования на русском языке в своей стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Ранее сообщалось, что до 2030 года в Туркмении не должно остаться русских классов в школах, после чего в стране прошли протестные митинги родителей, после чего российский МИД и направил ноту.

При этом, по информации Радио «Азатлык», запреты на использование русского языка начались на бытовом уровне: местные власти города Туркменабад и ряда прилегающих районов требуют, чтобы в туркменских семьях дома говорили только на туркменском, а нарушителям угрожают увольнением с работы.

«Примечательно, что в русских классах обучаются не только дети славянской национальности, но и туркмены. Желающих обучаться на русском в Туркменистане настолько много, что всем мест не хватает. Русские классы укомплектовывали по 45–50 учеников. Но чтобы попасть в такой класс, надо было еще дать взятку в размере от 400 до 2000 долл. Именно это обстоятельство и вызвало недовольство родителей, которые заплатили большие деньги за обучение своего чада в русском классе, а его перевели в туркменский, где уровень образования гораздо ниже», – указывает газета.

Издание отмечает, что точной причины, из-за чего начались языковые репрессии, не знает никто.

«Но, по слухам, гонения на русский связаны с недавним инцидентом в аэропорту Ашхабада, когда покидавшие страну этнические туркмены после прохождения контроля и посадки в самолет демонстративно порвали свои туркменские паспорта. Президент якобы рассвирепел и распорядился ликвидировать все русские классы, кроме школы им. Пушкина, которую на свои деньги построил «Газпром», – пишет «НГ».

Правда, доктор исторических наук, эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что такие решения не принимаются на волне эмоционального порыва.

«Причины более глубокие. Тот факт, что туркменский МИД не отреагировал на ноту российского МИДа, лишний раз указывает, что министр иностранных дел Туркменистана, он же первый вице-премьер правительства страны Рашид Мередов, давно считается проводником западной политики. С его мнением считается и президент Бердымухамедов. Антироссийская политика – явление в туркменской внешней политике не новое. Апеллируя к своему нейтралитету, Туркменистан мечется между разными векторами, среди которых российского вектора на самом деле нет», – подчеркнул эксперт.