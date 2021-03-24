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24.03.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Сербия
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Туркмения закупила сербскую бронетехнику


После закупки партии сербских бронетранспортеров «Лазарь 3» (Лазар 3), Туркмения стала первой иностранной державой, которая приобрела эту технику, ранее поставлявшуюся только сербской армии.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Туркменистан – первая зарубежная страна, закупившая сербскую боевую бронированную машину «Лазарь 3», – сообщил Мирослав Лазанский, посол Сербии в России, в зону дипломатической ответственности которого входит и Туркмения. – Из-за скорости и маневренности эту боевую машину называют «сербской Формулой-1». Это хорошая новость для сербской военной промышленности и для сербской экономики».

По словам Лозанского, он вскоре посетит эту страну с официальным визитом, в ходе которого его будет больше интересовать военно-техническое сотрудничество между военной промышленностью Сербии и Туркменистана.

«Я надеюсь, что первой партией дело не ограничится. В любом случае, это большое признание нашей военной промышленности, особенно компании «Югоимпорт СДПР». Большая часть военной продукции в Туркменистане имеет советское и российское происхождение, а также совсем недавно эта страна делала закупки на Западе, так что прорыв «Лазаря 3» на рынок Туркменистана является еще одной великой победой Сербской военной промышленности», – добавил посол.

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