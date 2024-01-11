Турне по Прибалтике: Зеленский выступил с дежурной порцией антироссийского бреда

Вадим Москаленко.  
11.01.2024 00:26
  (Мск) , Вильнюс
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Дзен, Прибалтика, Русофобия, Украина


Турне по странам Прибалтики, как и прогнозировалось, Владимир Зеленский использовал для серии антироссийских заявлений и надувания щёк с прицелом на грядущий Давосский форум, где гостю из Киева обещано время для выступления.

В среде Украина и Литва подписали соглашение о совместном производстве средств для противодействия беспилотным летальным аппаратам. Литовский президент Гитанас Науседа сообщил, что принят пакет долгосрочной военной помощи Украине на 200 миллионов евро.

Турне по странам Прибалтики, как и прогнозировалось, Владимир Зеленский использовал для серии антироссийских заявлений...

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«В январе мы снова отправим на Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале бронетранспортёры М577, будем тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в обороне и промышленности»», – рассказал Науседа.

Зеленский горячо поблагодарил литовского коллегу. Он уточнил, что заключён договор о производстве систем борьбы с беспилотниками. Кроме того, Зеленский похвастался, что будет производить отечественные дроны, однако их планируемое количество уже уточнять не стал, несмотря на то, что в конце года обещал миллион штук.

«Борьба против дронов – я рад, что у нас договорённости с Литвой, производство своих дронов. Не буду сейчас говорить о количестве, но мы наращиваем и свои отечественные производства», – сказал криворожский клоун.

Зеленский также начал запугивать литовскую публику кровожадными планами России. По его словам, после Украины президент РФ Владимир Путин возьмётся за Прибалтику, Финляндию и Узбекистан

«Нам всем не посчастливилось иметь такого неадекватного соседа, нам с Литвой, который приносит несчастье и порабощение, но мы больше никогда не станем заложниками географии и не позволим России разрушить ни вашу, ни нашу государственность. Много в чём этот год станет решающим для наших государств. Для всех наших партнёров в свободном мире.

Хочу именно этим визитом в Литву, а потом в другие государства к нашим друзьям – странам Балтии, показать, что абсолютно всё, к чему Украина стремится для себя, будет работать для свободы и независимости каждого народа, которому угрожает Россия», –  стращал Зеленский.

Он также обратился к странам, которые затягивают поставки помощи Украине, с претензией, что те лишь добавляют храбрости и силы России.

«Нужно обратить внимание на риторику президента РФ – он не собирается останавливаться, он хочет нас полностью оккупировать. И та определённая неуверенность партнёров в виде результата относительно финансовой и «милитари» помощи Украине только добавляет храбрости и сил РФ. Затягивать с этим точно не нужно.

Пока российский президент не разрушит Украину, он не успокоится. После Украины вы прекрасно знаете, у кого следующие риски. Литва, Латвия, Эстония, Молдова могут быть следующими. И это факт, если мы не выдержим. Они начали говорить и про Финляндию, начали говорить о независимости Узбекистана и так далее. Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его», – призвал глава киевского террористического режима.

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