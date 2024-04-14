Турнир двойного назначения: В Вологде соревновались операторы дронов

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Редкое сочетание интересного, приятного и общественно полезного: 13 апреля 2024 года в Вологде впервые в России состоялся Международный инклюзивный турнир по фиджитал-БПЛА для детей, подростков и молодежи с ограничениями по здоровью. Соревнование включало такие эксклюзивные дисциплины, как управление БПЛА, дрон-футбол, битва дронов, кибертанцы, интерактивный футбол и баскетбол, а также викторину по кибербезопасности.

Турнир проводило АНО по развитию прогрессивных технологии‌ и киберспорта в инклюзивном обществе «Уникальный мир» при поддержке правительства Вологодской области.

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Сам по себе новый способ проводить спортивные соревнования – фиджитал – уже интересен. Проблема нынешней молодежи – погружение в виртуальную среду. Сутками у мониторов компьютеров, у экранов телефонов. Даже телевизоры ушли в прошлое – молодежь сидит в интернете. И не только/не столько обучается при помощи новых технологий, сколько играет. Игры и соревнования нового поколения с фантастическим или реалистичным сюжетом.

Фиджитал – это возможность совместить пристрастие к виртуальной среде с интересной деятельностью в «реале». Более того, эта деятельность имеет п практическую пользу.

Дисциплины, по которым проводятся соревнования, имеют прикладную составляющую. В «Фиджитал-БПЛА» – участники учатся работать с беспилотниками – создавать их, управлять. Проводятся специальные соревнования по дрон-рейсингу. Эта отрасль бурно развивается и имеет двойное назначение. Их значение в СВО сложно переоценить. Операторы беспилотников – сейчас одни из самых востребованных специалистов. Один опытный оператор может остановить наступление целого подразделения.

Но и в гражданской жизни они скоро станут неотъемлемой частью нашей жизни – доставка товаров, беспилотный транспорт. Уже 21 беспилотное экологичное речное электро-судно, созданное по российским технологиям на Москва-реке, перевозят туристов.

Отличившихся участников соревнований берут на заметку компании, работающие в этой отрасли.

В рамках Турнира прошел квиз (викторина) по кибербезопасности – ещё одно направление, которое становится всё более популярным. Теперь в специалистах по кибербезопасности нуждается практически каждое предприятие.

Отличительная черта этого турнира в том, что в нём принимают участие дети, подростки, молодые люди с ограничениями по здоровью. Это очень важно для всех нас. Дети вливаются в коллектив сверстников, отвлекаются от операций, реабилитаций, находят новые интересные и полезные увлечения, узнают много нового от сверстников со всех уголков России и других государств.

Такие события, как этот турнир, – отличная возможность помочь в будущем с трудоустройством молодёжи с ограниченными возможностями по здоровью и инвалидностью. Имеющийся опыт с интересом изучают за рубежом в рамках международного сотрудничества.

Вот и этот Международный инклюзивный турнир по фиджитал-спорту объединил более 100 спортсменов из России и зарубежных стран. Была организована видеоконференцсвязь между Россией и Киргизией, в рамках которой команда киргизских киберспортсменов приняла участие в соревнованиях.

Многие мероприятия были посвящены Дню космонавтики и 90-летию первого космонавта Юрию Гагарина. Ведь кибер-технологии формируют будущее и без них невозможно освоение космоса, полеты к другим планетам.

На открытии мероприятия руководство Вологодской области дало старт для поездки российских космонавтов в страны СНГ – Героя России Корсакова Сергея Владимировича в Киргизию, Героя РФ Дуброва Петра Валерьевича в Таджикистан и проходящего подготовку к своему первому полёту в космос Кивиряну Арутюну Арутюновичу в Армению.

Им предстоит открыть 19 апреля международный научно-просветительский фестиваль «Ю.А. Гагарин – Герой нашего времени», организуемого АНО «Уникальный мир. В рамках фестиваля космонавты проведут большое количество культурно-образовательных мероприятий, которые будут способствовать укреплению и развитию сотрудничества в сфере высоких технологий между нашими странами.