Туроператоры задрали цены на Турцию, как раньше делали с Крымом и Сочи

23.06.2021, Москва, Михаил Рябов

Открывшееся накануне авиасообщение с Турцией вызвало ажиотажный спрос жителей России. Ситуацией воспользовались туроператоры, которые резко подняли цены, как делали это раньше с Крымом и Сочи, пишут сегодня российские СМИ.

«Ажиотажный спрос позволяет туроператорам практически бесконтрольно задирать цены на турецкий отдых, как они это делали ранее с российским югом», – отмечает газета «Московский комсомолец».

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Издание выяснило, что цены на путевки в турецкие отели буквально за последние несколько дней выросли почти в два раза. Многие гостиницы уже на «стопе» до конца бархатного сезона.

Газета «Коммерсант» сообщает, что одновременно с открытием Турции резко снизились объемы бронирования на юге России. Сыграли в этом роль и ковидные ограничения.

«От поездок в регионы, где для заселения в отель требуется сертификат о вакцинации, туристы часто отказываются… бронирование отелей полностью остановилось в Севастополе, где по решению местных властей с 16 июля туда можно заселиться только с сертификатом о вакцинации или справкой о наличии антител. Половина уже сделанных бронирований будут отменены», – говорится в публикации.

Эти данные подтверждают и участники рынка, опрошенные газетой «Известия».

«После возобновления авиасообщения с Турцией и наводнения в Крыму продажи туров на юг России сократились вдвое, в Ялту – вчетверо… Снижение цен на Черноморском побережье начнется не раньше 15 июля, оно составит 5-10%, в августе – 20%, к этому времени доступных гостиниц будет намного больше», – пишет издание.

Впрочем, полагают эксперты, опрошенные RBCDaily, цены упадут и на Турцию.

«Спрос на Турцию будет «взрывной» первые две недели после возобновления авиасообщения, а потом выйдет на уровень 2019 года, прогнозируют в «Магазине горящих путевок», – говорится в материале.

Так или иначе, но, несмотря на сложные политические отношения между Москвой и Анкарой, Турция сегодня имеет статус «всероссийской здравницы».

«Турция — самое популярное выездное направление у российских туристов. В «доковидную эпоху», в 2019 году, эта страна приняла рекордное число отдыхающих из России — свыше 7 млн человек. Для сравнения: отечественный курорт Сочи в 2019 году посетили, по оценкам городской администрации, более 6 млн соотечественников», – сообщает издание.