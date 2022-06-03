Туротрасль Крыма подвергли оздоровительной терапии дефицитом туристов

«Отложенный сезон» – так характеризуют состояние отрасли представители курортного бизнеса в Крыму.

И речь не только о гостиницах и туристических комплексах – летняя пора отпусков обеспечивает заработком транспортников, экскурсоводов, музейщиков, работников общепита, парикмахеров, аниматоров и всех тех, кто делает отдых миллионов туристов отдыхом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Надежды на то, что к началу курортного сезона возобновиться авиасообщение с Крымом, окончательно развеялись. Оплатившие гостиницы в начале года по ценам раннего бронирования отменяют заказ и сдают билеты на самолет. Деньги за них вернут, но не скоро. Билеты на поезд еще нужно поискать, и далеко не все отдыхающие готовы провести несколько суток в дороге по пути к морю.

«Соглашусь с тем, что отели уровня 4-5 «звезд» потеряют часть своих клиентов из-за закрытых аэропортов, – говорит депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк, который входит в комитет по туризму. – Но мост есть, автобусное сообщение есть, железнодорожное – наращивают. Мы в этом году рекорды не побьем, да и не могут быть каждый год рекорды».

Рекорды и «курортный бум» на лето-2022 прогнозировал глава Крыма Сергей Аксенов. В условиях «закрытого неба» в Европу и стремительно подорожавшей Турции, руководитель региона беспокоился о возможном дефиците коечного фонда и росте цены на отдых. Теперь риторика поменялась – главное, чтобы массовых отказов не было.

«На данный момент массовых отказов от бронирования на курортный сезон нет. Есть частичные отказы по некоторым направлениям, в том числе это касается путевок детского отдыха и оздоровления», – отметил Аксенов.

С 10 июня «Единая транспортная дирекция» возобновляет мультимодальные перевозки по «единому» билету в Крым с использованием автобусного и железнодорожного транспорта через транспортно-пересадочный узел Анапы. Это значит, что выбирать место для отдыха туристы будут уже после покупки билета до Симферополя.

«Будут приезжать под двери, – прогнозирует руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. – Ажиотажа не ожидаем, бронь на лето на уровне 40%, был серьезный отток после отмены авиарейсов, но уже вторую неделю как идут брони на июль-август».

Стоимость на отдых разная. Круглогодичные объекты ввели скидки на отдых в июне, и уикенд на двоих с завтраком в отеле с бассейном и собственным парком обойдется в 15 тысяч рублей. Объекты уровнем ниже готовы принять за 5-6 тысяч, хотя раньше отказывали в размещении меньше чем на 5 суток. Больше стало гостевых домов, готовых принять туристов с домашними питомцами.

«Люди за два года научились приспосабливаться, – говорит член совета комитета Госдумы по туризму Анатолий Тарасенко. – Мы делаем бесплатный трансфер для корпоративных групп в Крым, возим на автобусах за 1,5 тысячи километров. И это один из вариантов».

Основной турпоток приедет в Крым на автомобильном транспорте. Еще в феврале, утверждая план мероприятий к курортному сезону, Минкурортов Крыма повесило обязательства по организации парковок, стоянок и площадок для экскурсионных автобусов на муниципальные власти. Пока что отраслевое министерство сообщило о решении ряда отелей отменить плату за стоянку транспорта своим же постояльцам. Гостям других объектов размещения и частного сектора придется вновь парковать авто на тротуарах и газонах – доступных парковок для них нет.