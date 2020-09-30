30.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Туризм, Турция
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Турпоток из России в Турцию катастрофически рухнул


В этом году Турцию посетили в десять раз меньше российских туристов, чем в предыдущие годы. В «высокий сезон» – ещё меньше.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Игнатьева, из-за закрытия границ, связанного с пандемией коронавируса, Турция открылась для российских туристов только в августе, что существенно отразилось на турпотоке.

«Объем вылетов в Турцию гораздо меньше, чем он был по прошлому году. В прошлые годы в Турцию вылетало по шесть-семь миллионов россиян. По данным этого года, с января по сегодняшний месяц вылетело в Турцию 770 тысяч человек всего.

Мы заняли второе место после Германии по посещению Турции, потому что немцев туда прилетело 780 тысяч. Но это всего лишь 10% от того, что россияне туда вылетали в предыдущие годы», – заявил Игнатьев.


«Причем, из этих 770-ти тысяч 450 – это еще зимние, потому что август – это триста с небольшим тысяч. Если в Турцию в прошлом году летало 36-37 аэропортов России, то в этом году – всего шесть.

Понятно, что транспортная доступность ограничена, это очень сильно дисконтирует турпоток в целом», – добавил исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин.

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