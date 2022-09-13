Турпоток в Крым сумел «выправиться» к сентябрю

13.09.2022  19:20 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Туризм, Украина
Новости Украины

Летний туристический сезон в Крыму состоялся, несмотря на «закрытое небо» и провокации киевского режима.

За лето на полуострове отдохнули 4,2 миллиона человек, сообщил в эфире телеканала «Миллет» премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Летний туристический сезон в Крыму состоялся, несмотря на «закрытое небо» и провокации киевского режима....

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Средняя загрузка отелей в августе достигла 80%. Это позволило выровнять показатели туристического потока и падение с 30% сократилось до 19%.

«Важно учесть, что снижение турпотока связано и с временной приостановкой авиасообщения, – отметил Гоцанюк. – Были моменты, когда киевский режим пытался создать какой-то фон, все это действовало какие-то часы, даже не дни».

Всего с начала года Крым принял 5,26 миллиона туристов. 83% приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17% – по железной дороге. При этом количество отдыхающих, которые прибыли на полуостров железнодорожным транспортом, увеличилось в 2,5 раза.

До конца года по программе туристического кешбэка туристов в Крыму будут принимать около 300 объектов. Это позволит выйти на контрольную цифру в 6 миллионов отдыхающих за год, которую прогнозировали при отсутствии авиасообщения. В украинский период такое количество туристов считалось рекордным.

До 1 октября ожидается решение правительства РФ по мерам поддержки крымских отельеров. В частности, речь идет о выплатах 1 МРОТ на каждого работающего сотрудника до мая 2023 года субсидированных кредитов по ставке 2-4%.

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