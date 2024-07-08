Туск: Будем без штрафов за выбросы жечь уголь – и отправлять электроэнергию Украине

Вадим Москаленко.  
08.07.2024 19:28
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 320
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Энергетика


Поляки решили без оплаты за выбросы сжигать излишки своего угля и затем отправлять полученную электроэнергию Украине – за счёт европейских средств.

Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поляки решили без оплаты за выбросы сжигать излишки своего угля и затем отправлять полученную...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас много, и не платить за его сжигание, то есть за эмиссию, выбросы [углекислого газа]. А энергию от польского угля за европейские деньги действующим энергетическим мостом передавать на Украину.

Это не решит проблему целиком, но, по крайней мере, какой-то частью поможет пережить эту сложную зиму», – сказал хитрый поляк.

Он добавил, что будет также призывать союзников «искать креативные решения».

«Целиком вопрос не решим, но будем побуждать других, чтобы искать возможности помочь Украине, потому что с осени проблема будет сложнее», – подчеркнул польский премьер, прекрасно понимая, что за счет остальной Европы хочет решить, в первую очередь, энергетические проблемы Польши.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть