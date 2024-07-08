Туск: Будем без штрафов за выбросы жечь уголь – и отправлять электроэнергию Украине

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Поляки решили без оплаты за выбросы сжигать излишки своего угля и затем отправлять полученную электроэнергию Украине – за счёт европейских средств.

Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас много, и не платить за его сжигание, то есть за эмиссию, выбросы [углекислого газа]. А энергию от польского угля за европейские деньги действующим энергетическим мостом передавать на Украину. Это не решит проблему целиком, но, по крайней мере, какой-то частью поможет пережить эту сложную зиму», – сказал хитрый поляк.

Он добавил, что будет также призывать союзников «искать креативные решения».

«Целиком вопрос не решим, но будем побуждать других, чтобы искать возможности помочь Украине, потому что с осени проблема будет сложнее», – подчеркнул польский премьер, прекрасно понимая, что за счет остальной Европы хочет решить, в первую очередь, энергетические проблемы Польши.