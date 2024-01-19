Туск Дуды не слаще: новые власти Польши больно бьют по Украине

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Еврокомиссия начинает переговоры об изменении проекта соглашения о беспошлинной торговле с Украиной в худшую для Киева сторону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Польское радио».

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Отмечается, что на импортные украинские товары могут быть наложены ограничения.

Как подчеркивает Польское радио, переговоры ЕС-Украина и возможные ограничения в торговом соглашении являются «прорывом», поскольку ранее у ЕК не было особого желания обсуждать эту тему.

«Проблема негативных последствий импорта из Украины все больше становится заметной в странах Западной Европы и касается более широкого спектра товаров, чем только крупы, в том числе: Франция, Австрия, а также Германия говорят об угрозах рынкам зерна, птицы, фруктов и сахара. Эти страны говорят, среди прочего, о необходимости восстановления тарифных квот, действие которых в настоящее время приостановлено по правилам ЕС. Польша поддерживает эти требования, мы обратились в Европейскую комиссию с просьбой восстановить тарифные квоты на некоторые чувствительные товары, но это было отклонено ЕК», – в свою очередь заявил польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский в интервью Business Insider Polska.

По сообщению «Польского радио», «переговоры между кабинетами министров Еврокомиссии касаются возможных ограничений на три чувствительных продукта – яйца, мясо птицы и сахар, а также размера этих ограничений».

С точки зрения Польши, проблема может заключаться в нехватке зерновых, среди упомянутых «чувствительных» продуктов. По данным «Польского радио», в этом случае вступят в силу усиленные защитные положения, что означает быстрые ограничения и квоты по требованию только одной страны, в которой произойдут сбои на рынке, а не, как сейчас, на рынке всего ЕС.

Такие ограничения будут действовать в течение четырех месяцев.