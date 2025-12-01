Туск назвал «комплиментом» для себя нежелание РФ и США видеть Польшу на переговорах

Максим Столяров.  
01.12.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 102
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, США, Украина


Польше вполне комфортно решать судьбу Украины в формате европейских трансатлантистов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной с канцлером ФРГ пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польше вполне комфортно решать судьбу Украины в формате европейских трансатлантистов. Об этом заявил премьер-министр...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Прозвучал вопрос, не чувствует ли Варшава себя «обделённой» из-за того, что переговоры по Украине «часто проходили без Польши или Польша не была в первых рядах».

«Канцлер Мерц – это человек, который каждый раз заявляет, что ничего не может быть ни об Украине, ни о Польше без Украины и Польши. У меня нет оснований жаловаться на то, что мы вместе с Мерцем, Макроном и всеми остальными, с европейскими институтами, премьер-министром Италии – говорили об этом в Анголе. Существуют различные форматы. [Ни к чему] находиться [там, где придётся] вызывать ненужные эмоции.

Не все в Вашингтоне и никто в Москве не хочет, чтобы Польша присутствовала везде и в любом месте. На самом деле, это комплимент, адресованный мне и адресованный Польше. Возможно, этого не хватает, но иначе я скажу слишком много», – высказался поляк.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить